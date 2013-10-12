تصريحات زيدان تثير استياء رونالدو

مدريد - (خاص) من نورالدين ميفراني

ذكرت صحيفة "أس" الاسبانية أن تصريحات زين الدين زيدان النجم الفرنسي السابق والمساعد الحالي للإيطالي كارلو أنشيلوتي حول من يستحق الكرة الذهبية لسنة 2013 قد أثارت استياء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وإدارة الفريق الملكي.

وقال زيدان أنه يفضل أن تُمنح الكرة الذهبية لمواطنه فرانك ريبيري لاعب بايرن ميونخ لمساهمته في فوز فريقه بثلاثية تاريخية، لكنه في نفس الوقت أكد أن رونالدو هو المنافس المباشر لمواطنه لكونه سجل 55 هدف ويقدم مستوى مميز.

وكان رونالدو قد تلقى وعداً من رئيس النادي الملكي بدعم جميع مكونات الفريق له في سعيه للحصول على الكرة الذهبية كأحسن لاعب في العالم للمرة الثانية وحرمان منافسه الأرجنتيني ليونيل ميسي من لقب خامس على التوالي.

وقالت الجريدة أن رئيس النادي فلورنتينو بيريز سيعقد اجتماعاً مع الفرنسي زيدان والبرتغالي رونالدو سيقدم خلاله الأول اعتذاره عن التصريحات الأخيرة، في محاولة لطي ملف خلاف قد يؤثر على استقرار النادي الملكي في بداية موسم صعب.