طفل عملاق يثير ضجة في الدوري الفرنسي (صور)

أشارت تقارير صحفية إلى أن أندية الدوري الفرنسي باتت تشكك في العمر الحقيقي لعملاق باريس سان جيرمان في فريق تحت 12 عامًا.

ويبدو المدافع بيتشيابو تشاديل المولود في 2005 عملاقًا وسط باقي زملائه في الفريق وكافة الأندية المنافسة، وقد بدا الفارق في الطول واضحًا عند مشاركة تشادير في إحدى البطولات في إسبانيا.

وانضم الطفل البالغ طوله نحو 6 أقدام إلى باريس سان جيرمان في أبريل/نيسان الماضي ويحظى بتقدير كبير في الفريق رغم الخسارة في البطولة التي أقيمت في إسبانيا 3-2 أمام أتلتيكو مدريد.

وفي الإطار نفسه حرصت والدة روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي الحالي على اصطحاب شهادة ميلاده في كل المباريات؛ لإثبات عمره حينما كان صغيرًا.

وقال وكيل أعماله مينو رايولا لصحيفة “إكسبريسن” “كنت أتحدث مع والدته. كانت تتشاجر دائمًا مع آباء اللاعبين الذي لا يصدقون أن عمره 12 أو 14 عامًا، ودائمًا ما تثور ضجة كبيرة عندما يسجل 3 أو 4 أهداف”.

وأضاف رايولا عن لوكاكو في طفولته “كان أكبر جسديًا وأقوى، وشككوا في عمره؛ لذلك حرصت والدته على اصطحاب شهادة الميلاد معها خلال المباريات”.