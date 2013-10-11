برادلي الإبن: سأرفع علم مصر أمام غانا

روما - أكد نجل المدير الفني للمنتخب الوطني المصري الأول ولاعب روما الإيطالي الأمريكي مايكل برادلي أنه يثق في قدرات والده كمدرب له لسمه وتاريخه في عالم كرة القدم.

وتحدث برادلي الإبن عن تأكده من تأهل المنتخب المصري الأول إلى نهائيات كاس العالم بالبرازيل 2014 وتخطيه عقبة منتخب غانا حتى لو كانت المباراة في مدينة كوماسي في غانا أو في العودة بالقاهرة يوم 19 نوفمبر القادم.

وأكد مايكل في تصريحاته: "صحيح ان هناك عدم أستقرار سياسي في مصر ومنذ فترة إلا أن الحياة طبيعية والجميع يعمل في مجاله والكل يسعى لما هو أفضل وهذا هو سر الحضارة المصرية القادرة على تجاوز أي منعطفات في الحياة بشكل سهل وسلس".

وعندما حضر والدي إلى القاهرة لم تكن الأضطرابات قد حدثت ولكن هذه الأمور لم تمنعه من ممارسة عمله بشكل طبيعي وقدرة على النجاح والجميع يعمل على مساعدته لتحقيق الحلم الكبير، وكانت أبرز معالم نجاح برادلي هو الحفاظ على لاعبيه بعيد عن تلك الضغوطات وتصدر مجموعته في التصفيات خلال مرحلة المجموعات وبالعلامة الكاملة.

وأختتم قائلاً: سأرفع العلم المصري في لقاء العودة لأني احلم بمشاهدة منتخب مصر في إستاد القاهرة هذا الملعب العظيم والتحفة المعمارية، وأنا فخور جداً بوالدي وبما قدمه ويقدمه للكرة المصرية.