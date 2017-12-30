بعد شكوى إماراتية.. نايك تُطلق أول حجاب رياضي للسيدات (صور)

أصدرت شركة “نايك” الأمريكية لصناعة الملابس الرياضية أول ملابس نسائية للسيدات المسلمات يمكن ارتداؤها خلال المنافسات.

وكانت عملاق صناعة الملابس الرياضية في العالم قد أعلنت في وقت سابق من العام الحالي أنها تعمل على إطلاق أول ملابس رياضية تنافسية للمحجبات خلال العام الحالي.

وقد أصدرت هذه الملابس قبل نهاية العام الحالي بساعات، وهي عبارة عن ملابس سوداء تغطي الجسم والرأس بالكامل، وطويلة من الخلف حتى تحافظ على ستر الجسم خلال المنافسات.

وفكرت الشركة في إنتاج هذه الملابس النسائية الإسلامية بعدما استمعت إلى شكوى الرباعة الإماراتية الشابة “آمنة الحداد” حينما أعلنت في 2015 أنها تملك رداءً رياضيًا واحدًا تشارك به في المنافسات.

وأضافت أنها كان يجب عليها غسله يوميًا للحفاظ على نظافته، وأنها في حاجة إلى “ملابس رياضية للمحجبات تكون قيّمة وموثوقًا فيها، وسريعة التجفيف، لتشارك بها في المنافسات مستقبلًا”.

وبالمثل اشتكت بطلة المبارزة الأولمبية الأمريكية ابتهاج محمد (مسلمة) من صعوبات تواجهها في الاستماع لتعليمات الحكم خلال المباريات عند ارتدائها الحجاب التقليدي، وهذا قد يعرضها لعقوبات خلال المباريات.

وقالت:”أولًا، سأحصل على تحذير ثم نقطة ضدي، ولا أستطيع أن أقول لكم كم مرة حدث ذلك، كنت أود أن أُبلغ الحكم اعتذاري لأنني لم أتمكن من سماع تعليماته بسبب ملابسي”.

ويمكن شراء الحجاب الرياضي الجديد من “نايك” مقابل 24.95 إسترليني من متاجر “نايك” الرسمية في جميع أنحاء العالم.

وقالت الإماراتية “زهراء لاري” المتنافسة في رياضة التزلج على الجليد: “ما حققته نايك للمسلمات حلم لم نكن نتوقع تحقيقه”.