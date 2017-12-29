نيمار يتدرب عاريًا تحت الشمس (صور)

استغل النجم البرازيلي نيمار فترة الإجازة وبدأ في الحفاظ على لياقته البدنية بالتدريب تحت الشمس وهو عاري الصدر خلال فترة التوقف الشتوية للدوري الفرنسي.

ورفض نجم باريس سان جيرمان وأغلى لاعب في العالم التخلي عن نظامه التدريبي الصارم خلال الإجازة وتدرّب بعيدًا عن زملائه في النادي الفرنسي.

ولن يخوض سان جيرمان أي مباراة رسمية أو ودية لحين مواجهة رين في كأس فرنسا الشهر المقبل، لكن نيمار البالغ عمره 25 عامًا بث فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به وهو يتدرب عاري الصدر إلى جوار اثنين من فريقه التدريبي.

وبث نيمار هذا الفيديو على حسابه في إنستغرام الذي يتابعه أكثر من 86 مليون شخص حول العالم وقد ارتدى نظارة شمسية حمراء اللون خلال التدريبات.

لكن نيمار بدا غير مدهش من القيام بهذه التدريبات حيث علّق على إحدى الصور التي بثها قائلا “مجرد إجازة”.

ويبث مهاجم برشلونة السابق العديد من الصور ولقطات الفيديو على إنستغرام سواء لتدريباته أو صور مع أصدقائه، وقد عاد من الدوحة إلى البرازيل في 23 ديسمبر/كانون الأول الحالي للمشاركة في مباراة خيرية إلى جوار روبرتو كارلوس قبل الاحتفال بعيد ميلاد غابرييل مدينا.