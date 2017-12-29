الصربي ديوكوفيتش ينسحب من بطولة أبوظبي للتنس

تعرّضت استعدادات الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميًا سابقًا للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس الشهر المقبل لانتكاسة بعدما انسحب اليوم الجمعة من بطولة أبوظبي الاستعراضية التي تقام في مستهل الموسم الجديد بسبب معاناته من آلام في المرفق الأيمن.

وكان من المقرر أن يخوض ديوكوفيتش، الحائز على 12 لقبًا من ألقاب البطولات الأربع الكبرى، مباراته الأولى في أبوظبي أمام الإسباني روبرتو باوتيستا لكن فريقه الطبي نصحه بالانسحاب من البطولة قبل ساعات فقط من موعد المباراة.

ولم يلعب ديوكوفيتش منذ أن اضطرته إصابة في المرفق إلى الانسحاب من دور الـ 8 في ويمبلدون أمام التشيكي توماس برديتش في يوليو الماضي.

وقال اللاعب الصربي في بيان إنني “أشعر بخيبة أمل بالغة بسبب اضطراري للانسحاب من بطولة مبادلة الدولية”.

“للأسف خلال الأيام القليلة الماضية بدأت أشعر بالألم في المرفق وبعد عدة فحوص نصحني فريقي الطبي بعدم المخاطرة والانسحاب من البطولة وبالعودة وبصورة فورية لتلقي العلاج”.

وأضاف: أنا “حزين جدًا لأنني كنت أتوق للعودة لخوض مباريات رسمية، والآن أنا بحاجة لتقبل هذا الوضع وانتظار نتائج العلاج حتى يتسنى لي العودة للتنس مجددًا واستعادة إيقاعي بصورة طبيعية”.

وقال منظمو البطولة إن البريطاني آندي موراي أبدى موافقته على أن يحل محل ديوكوفيتش ويخوض مباراة استعراضية أمام باوتيستا، وغاب موراي عن الملاعب منذ 6 أشهر بسبب إصابة في الفخذ لكنه يتلقى العلاج في أبوظبي.

وستنطلق بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في 2018، في 15 يناير في ملبورن بارك.