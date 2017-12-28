جورج ويا يصبح أول رياضي يفوز بمنصب رئيس جمهورية.. والـ”كاف” يعلق

هنأ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” نجم كرة القدم الليبيري المعتزل جورج ويا بعدما أصبح أول رئيس دولة من خلفية رياضية في أفريقيا والعالم، عقب فوزه خلال الانتخابات الرئاسية التي أسدل عليها الستار في ليبيريا مساء أمس الأول الثلاثاء.

وكتب الكاف عبر حسابه الرسمي على “تويتر” للتواصل الاجتماعي “تهانينا لجورج ويا أفضل لاعب في أفريقيا والعالم سابقًا؛ لانتخابه رئيسًا لليبيريا “.

وتفوّق وياه، في الانتخابات الرئاسية، على نائب الرئيس الحالي جوزيف بواكا، ليتولى رئاسة البلاد خلفًا لإيلين جونسون سيرليف، التي شغلت منصب الرئيس لمدة 12 عاماً.

يذكر أن ويا، هو اللاعب الأفريقي الوحيد الذي حصل على الكرة الذهبية، كأفضل لاعب في العالم في عام 1995.

واحترف ويا في العديد من الأندية الكبرى، وأبرزها: ميلان الإيطالي، وموناكو الفرنسي، وفاز بجائزة أفضل لاعب أفريقي في القرن العشرين عام 1998، قبل أن يعلن اعتزال كرة القدم في 2002.