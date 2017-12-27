نائب رئيس الوزراء الروسي يتنحى عن رئاسة اللجنة المنظمة لكأس العالم 2018

تنحى فيتالي موتكو، نائب رئيس الوزراء الروسي، اليوم الأربعاء، عن رئاسة اللجنة المحلية الروسية المنظمة لكأس العالم لكرة القدم 2018، بعد إيقافه مدى الحياة عن ممارسة أي نشاط متعلق بالأولمبياد.

وسيقوم اليكسي سوروكين الرئيس التنفيذي للجنة بمهام موتكو.

وأبلغ موتكو وكالة تاس الروسية للأنباء: “سيكون سوروكين على اتصال مع الفيفا، بينما سأنسق العمل في الجوانب الحكومية”.

وتستضيف روسيا كأس العالم العام المقبل في 11 مدينة من بينها موسكو وسان بطرسبرج وسوتشي.

لكن موتكو، وزير الرياضة السابق، طرف في فضيحة منشطات مزعومة تعود لألعاب سوتشي الشتوية 2014 في روسيا.

وحظرت اللجنة الأولمبية الدولية مشاركة روسيا في الألعاب الشتوية في بيونجتشانغ 2018، بداعي وجود أدلة على “تلاعب منهجي لا سابق له” في نظام مكافحة المنشطات بالبلاد. وينفي موتكو وجود برنامج منشطات برعاية الدولة.

وكان موتكو أعلن هذا الأسبوع أنه سيتنحى مؤقتًا عن رئاسة الاتحاد الروسي لكرة القدم.

وتقدم موتكو بطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية، أمس الثلاثاء، ضد قرار اللجنة الأولمبية الدولية إيقافه مدى الحياة.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن موتكو قوله: “خلال فترة نظر الطعن سأعلق عملي في الاتحاد الروسي لكرة القدم لستة أشهر”.