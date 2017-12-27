2017.. عام تحطيم الأرقام القياسية للاعبي كرة القدم

حقق نجوم كرة القدم بعض الأرقام التاريخية والقياسية في عام 2017، وخصوصًا النجمان الكبيران: الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد، واللذان يتنافسان على الألقاب الفردية.

ونستعرض أبرز الأرقام القياسية التي حققها نجوم كرة القدم.

البرتغالي كريستيانو رونالدو

حقق إنجازًا تاريخيًا بالتسجيل في كل لقاءات دوري المجموعات في دوري أبطال أوروبا، والتي يتصدر أيضًا ترتيب هدافيها التاريخيين بـ114 هدفًا.

كما حقق النجم البرتغالي رقمًا تاريخيًا بتسجيله 19 هدفًا في 2017 في دوري أبطال أوروبا، و32 هدفًا دوليًا في العام، بواقع 21 هدفًا برفقة ريال مدريد، و11 هدفًا برفقة منتخب بلاده.

واستغل النجم البرتغالي كأس العالم للأندية ليتربع على قائمة هدافي كأس العالم للأندية عبر التاريخ بـ7 أهداف.

وتوج النجم البرتغالي بلقب هداف دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في مسيرته، وهو رقم تاريخي.

الأرجنتيني ليونيل ميسي

أصبح النجم الأرجنتيني أكثر لاعب يسجل أهدافًا مع فريق واحد، وتجاوز رقم الأسطورة الألماني جيرد مولر، الذي سجل 525 هدفًا، ورفع نجم برشلونة رصيده إلى 526 هدفًا.

كما توج الهداف الأرجنتيني بالحذاء الذهبي الرابع في مسيرته، وعادل رقم غريمه رونالدو.

البولندي ليفاندوفسكي

حقق المهاجم البولندي رقمًا قياسيًا في تصفيات كأس العالم في أوروبا بتسجيله 16 هدفًا، وهو رقم تاريخي، وساهم في تأهل منتخب بولندا لنهائيات روسيا 2018.

وتجاوز مهاجم بايرن ميونخ، البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل 15 هدفًا.

وشارك الثنائي العربي السعودي محمد السهلاوي والإماراتي أحمد خليل المهاجم البولندي نفس عدد أهداف تصفيات كأس العالم روسيا 2018 برصيد 16 هدفًا، لكن النجم البولندي لعب لقاءات أقل من الثنائي العربي.

كما أصبح ليفاندوفسكي الهداف التاريخي لمنتخب بلاده برصيد 51 هدفًا حاليًا.

الإنجليزي هاري كين

أنهى النجم الإنجليزي 2017 هدافًا للعام برصيد 56 هدفًا، محطمًا احتكار كل من ميسي ورونالدو للقب طيلة 7 سنوات سابقة؛ لكنه استغل جولة “البوكسينغ داي” من الدوري الإنجليزي، وسجل “هاتريك” تمكن من خلاله من كسر رقم قياسي عبر تسجيل 39 هدفًا في 2017 بالدوري الإنجليزي الممتاز، محطمًا رقم النجم السابق آلان شيرر، الذي سجل 36 هدفًا في 1995، حين كان لاعبًا في بلاكبورن.

الأرجنتيني سيرجيو أغويرو

دخل المهاجم الأرجنتيني تاريخ مانشستر سيتي من الباب الواسع؛ حيث أصبح منذ لقاء نابولي في دوري أبطال أوروبا الهداف التاريخي للفريق، ورفع رصيده حاليًا إلى 182 هدفًا.

وبالنظر للتغيير الكبير الذي طرأ على الفريق في عهد المدرب الإسباني بيب غوارديولا، فالرقم التاريخي لأغويرو مرشح للاستمرار لسنوات طويلة مقبلة.

وكان الرقم السابق مسجلًا بإسم الإنجليزي إيريك برووك الذي سجل 177 هدفًا، وصمد رقمه القياسي 77 عامًا كاملة.

السلوفاكي مارك هامسيك

وجه النجم السلوفاكي ضربة قوية لأسطورة نابولي والأرجنتين دييغو أرموندا مارادونا، وجرده من رقمه كهداف تاريخي لنابولي الإيطالي، بعدما وصل لهدفه رقم 116 في مرمى تورينو.

وسجل مارادونا 115 هدفًا في فترة استمرت 7 مواسم من 1984 إلى 1991، بينما احتاج هامسيك إلى 10 مواسم لتحقيق رقمه التاريخي الجديد.

البرازيلي نيمار

أصبح النجم البرازيلي أغلى صفقة في التاريخ، بعدما دفع باريس سان جيرمان الفرنسي قيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغ 222 مليون يورو.

واستطاع النجم البرازيلي التألق في فريقه الجديد، وأصبح النجم الأول حيث سجل 17 هدفًا في 20 لقاء، ويأمل في أن يتخلص من عقدة الثنائي ميسي ورونالدو ويخطف الكرة الذهبية.