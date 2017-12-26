فاتح تريم يقاضي الاتحاد التركي ويطالب تعويضًا بـ3.5 مليون يورو

طالب فاتح تريم المدير الفني السابق لمنتخب تركيا، الاتحاد التركي لكرة القدم بتعويض مالي يقدر بثلاثة ملايين ونصف مليون يورو بسبب ما اعتبره “إقالة تعسفية”.

ونشرت وكالة الأنباء الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن فاتح تريم أقام دعوى قضائية ضد الاتحاد التركي، وكانت أولى جلساتها اليوم.

ووفقًا لما جاء بالجلسة التي جرت في إحدى محاكم اسطنبول، طالب محامو تريم بتعويض مادي قدره ثلاثة ملايين ونصف مليون يورو، لاعتبارهم أن الاتحاد التركي لكرة القدم قد فسخ تعاقده مع تريم من جانب واحد الصيف الماضي.

يذكر أن المدرب الوطني ترك منتخب تركيا الأول بعد اعتباره متورطًا في الاعتداء على موظفي ومالك أحد المطاعم، المملوك لصهره بمدينة إزمير المجاورة، وذلك ردًّا على بعض الشتائم التي وُجهت إليه.

ومن جانبها، أكدت هيئة الدفاع عن الاتحاد الوطني أن تريم استقال بسبب هذه الفضيحة، دون أن يطالب بأي تعويض مادي وقتها، ولكنه غيّر فكرته بعد ذلك، وفقًا لما بثته قناة (NTV) التلفزيونية المحلية.

التي ذكرت أن تريم (64 عامًا) برّر اعتداءه على مالك المطعم في ذلك الوقت بصفته (المدرب السابق) كبير عائلته، وهو ما يجبره على الدفاع عن شرفها، موضحًا بقوله: “إذا تكرر الأمر فسأكرر ما فعلته مجددًا”.

وكان الاتحاد التركي قد أعلن حينها أنه “بعد الاجتماع، “توصل الطرفان إلى نتيجة مفادها أنه من الأفضل لكليهما أن ينفصلا”، وقد اعتبر تريم تلك الصيغة إقالةً، وليس فسخ عقد بالتراضي.

وتسببت هذه الدعوى التي تقدم بها تريم في جدل كبير داخل تركيا، ويرى دفاع الطرفين أن التوصل إلى مصالحة بينهما أمر صعب، في حين أجلت المحكمة النظر القضية حتى السابع من مارس/آذار المقبل.

ويذكر أن تريم هو أحد أساطير كرة القدم التركية، وقد تولى المسؤولية الفنية للمنتخب التركي أربع مرات كان أولها عام 1993، كما درب فريق غالاتا سراي في أربع مناسبات أيضًا، بدأت أخيرتها يوم الجمعة الماضي.