بسبب قضية المنشطات.. استقالة رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم

أعلن فيتالي موتكو، نائب رئيس الحكومة الروسية ورئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم، تخليه عن رئاسة الاتحاد لمدة 6 أشهر.

جاء ذلك وفقًا لما ذكرته وكالات أنباء روسية، اليوم الإثنين، استنادًا إلى مصادر داخل الاتحاد الروسي لكرة القدم.

وتأتي الاستقالة المؤقتة لموتكو على إثر الضغط الشديد الذي تعرضت له كرة القدم الروسية؛ بسبب قضية المنشطات، بالإضافة إلى توصيات اللجنة الأولمبية الدولية باستبعاد موتكو من المشاركة في الألعاب الأولمبية، وقد أدى ذلك إلى تزايد الضغوط من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على موتكو للاستقالة.

ووصل التلاعب في بطولة الألعاب الأولمبية الشتوية في سوتشي 2014 إلى ذروته، ما جعل اللجنة الأولمبية الدولية تعلن مطلع الشهر الجاري استبعاد موتكو إلى الأبد من الألعاب الأولمبية، لكن الحكومة الروسية ترفض الاتهامات بشأن تعاطي الرياضيين الروس للمنشطات بشكل منهجي، وتصف الحالات المعلن عنها بأنها فردية.

وعلى الرغم من ذلك، سوف يظل موتكو كبير منظمي مونديال كأس العالم في بلاده، والذي ستجري فعالياته في الفترة بين 14 يونيو حتى 15 يوليو 2018.

وأفادت تقارير صحفية بأنه من المنتظر أن يتولى ألكسندر آلاييف، الأمين العام للاتحاد الروسي، مهام رئاسة الاتحاد خلال الفترة الانتقالية.

وأوضح موتكو أنه ليس هو من سيقرر في موضوع بقائه على رأس اللجنة التنظيمية لبطولة كأس العالم التي ستقام خلال يونيو ويوليو المقبلين، وقال، وفقًا لما نقلته عنه وكالة أنباء (تاس)، إن من يقرر ذلك ” هو الرئيس ورئيس الحكومة ومجلس الإشراف”.

واختتم تصريحاته بالقول إنه من المنطقي أن يركز على منصبه السياسي وأن يتخلى عن المناصب الشرفية.

يذكر أن موتكو يعد رفيق درب للرئيس فلاديمير بوتين، على مدار فترة طويلة، وهو قد بدأ حياته المهنية في مدينة سان بطرسبورغ مثل بوتين، وكان قد تولى رئاسة الاتحاد الروسي لكرة القدم في الفترة بين 2005 حتى 2009، قبل أن يعود ويترشح لرئاسة الاتحاد مرة أخرى في 2015.

من جانبه، انتقد أوتمار هيتسفيلد، أحد أفضل مدربي كرة القدم على الساحة الألمانية، بقاء موتكو في منصبه ككبير منظمي مونديال كأس العالم في روسيا، وقال: “أعتقد أن مثل هذا الأمر ما كان ليصبح ممكنًا في ألمانيا أو في الدول المجاورة لنا، لكن ربما هناك قوانين مختلفة تسري في روسيا، وهذا يعد خسارة للرياضة ولكرة القدم بشكل عام”.