حذاء نيمار يسقط في الخليج (فيديو)

تعرض نيمار، مهاجم باريس سان جيرمان، لموقف حرج خلال حدث ترويجي في الدوحة عاصمة قطر، أثناء قضاء النادي الفرنسي لفترة التوقف الشتوية حيث فقد حذاءه في الخليج.

وظهر المهاجم البرازيلي في فيديو ترويجي وهو يركل كرة، لكن حذاءه طار في الهواء قبل أن يطفو على سطح مياه الخليج.

وذهب لاعبو النادي الفرنسي، المملوك لجهات قطرية، إلى الدوحة لقضاء فترة التوقف الشتوية، حيث خرجوا في نزهة على شاطئ الخليج، وبينما كان نيمار على الشاطئ سقط حذاؤه في الماء، وسط ضحك زميله كيليان مبابي الذي التقط صورة لحذاء زميله المبلل.

ويتوقف الدوري الفرنسي لمدة 18 يومًا خلال فترة الأعياد، وكان متصدر المسابقة قد تغلب على كاين بثلاثة أهداف مقابل هدف يوم الأربعاء الماضي، قبل السفر لقطر وسيعودون إلى فرنسا للقاء رين في السابع من الشهر المقبل.

وفي فيديو آخر، قال ناصر الخليفي، رئيس النادي الفرنسي، إن نيمار من المستحيل أن ينتقل إلى ريال مدريد ولا أمل في ذلك.

وظهر مبابي في فيديو آخر يمتطي أحد الجمال في صحراء الدوحة، خلال وقت ترفيهي يقضيه نجوم سان جيرمان في قطر.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية وفرنسية أن نيمار غير مرتاح في باريس، ويرغب في العودة لإسبانيا، لكن عن طريق النادي الملكي الذي يرحب به بشدة، حيث أعلن فلورنتينو بيريز رغبته في التعاقد مع المهاجم البرازيلي.