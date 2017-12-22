تقليص جديد لميزانية أولمبياد طوكيو 2020

كشف منظمو أولمبياد طوكيو الصيفي 2020، اليوم الجمعة، عن ميزانية جديدة؛ لاستضافة الحدث، بقيمة 12.6 مليار دولار، بتخفيض قدره 300 مليون دولار، عن التقديرات التي أعلنت في وقت سابق، من العام الحالي، وأكد المنظمون أنهم يسعون لمزيد من التقليص؛ للحد من الأعباء على دافعي الضرائب المحليين.

وعمل المنظمون على خفض التكاليف؛ بعد أن حذرت دراسة أُجريت في العام الماضي، من إمكانية ارتفاع نفقات الاستضافة، بصورة تفوق كثيرًا التقديرات التي تحدثوا عنها خلال التقدم بالعرض.

وتأمل اللجنة الأولمبية الدولية، أن تواصل طوكيو خفض النفقات؛ حتى تشجع مدنًا أخرى في المستقبل، للتقدم لاستضافة الألعاب، التي تقام كل 4 أعوام.

وقال هيديماسا ناكامورا، المسؤول المالي لدورة طوكيو 2020: “نسعى لتنظيم دورة ألعاب رائعة، ولكن في الوقت نفسه.. لا نريد أن نستخدم أموالًا عامة، إن كان بوسعنا ذلك.. سنستمر في محاولات خفض الميزانية”.

‭‭‭ ‬‬‬ووفق تقديرات المنظمين، فإن حكومة طوكيو ستقدم 5.6 مليار دولار، بينما تتحمل الحكومة المركزية 1.4 مليار دولار، في الميزانية الأخيرة.

وقال تيتسوشي كوياما، المسؤول في بلدية طوكيو: “لا نزال ننظر إلى الألعاب نظرة شاملة؛ بهدف تطبيق تخفيضات شاملة في الميزانية”.

وبلغت التقديرات الأولى للميزانية، التي عرضت في ديسمبر من العام الماضي، 14 مليار دولار. ويتوقع ظهور النسخة الثالثة للميزانية، في ديسمبر 2018.

وقال جون كوتس، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، في وقت سابق من هذا الشهر، إنه على ثقة من إمكانية إجراء تخفيض كبير في الميزانية، قبل إقامة دورة طوكيو.