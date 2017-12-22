ماريو غوميز يرحل عن فولفسبورغ.. تعرف على وجهته المقبلة

أعلن نادي شتوتغارت الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة، عودة لاعبه السابق، المهاجم الألماني ماريو غوميز، إلى صفوف الفريق قادمًا من فولفسبورغ.

وأوضح شتوتغارت أنه وقّع عقدًا مع المهاجم الألماني البالغ من العمر 32 عامًا، يستمر حتى نهاية يونيو 2020.

ومن جانبه، قال غوميز، في تصريحات لموقع نادي شتوتغارت على الإنترنت: “أنا سعيد للغاية بالعودة إلى بيتي، الذي شهد بداية كل شيء بالنسبة لي”.

وأضاف “تحديدًا في الأيام الماضية التي أجريت خلالها المحادثات، شعرت أكثر، بمدى رغبتي في العودة إلى شتوتغارت. العودة إلى النادي الذي دربني، والذي عشت فيه ربما اللحظات الأكثر إثارة، عندما فجرنا المفاجأة بنَيل الدوري الألماني عام 2007”.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن شتوتغارت بصدد دفع أكثر من 3 ملايين يورو (3.55 مليون دولار) للحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا.