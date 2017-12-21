كونميبول يضاعف جائزة بطل كأس ليبرتادوريس ووصيفه

أكد اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية (كونميبول)، اليوم الخميس، أن الفائز بلقب كأس ليبرتادوريس في 2018 سيحصل على جائزة مالية قدرها 6 ملايين دولار أمريكي.

وبهذا أصبحت الجائزة المالية للفائز باللقب ضعف ما حصل عليه جريميو البرازيلي المتوج باللقب في 2017 والذي تغلّب على لانوس الأرجنتيني في نهائي البطولة في نوفمبر الماضي.

ورفع كونميبول إجمالي الجوائز المالية التي توزّع على الفرق المشاركة في هذه البطولة بالنسخة الجديدة، التي تنطلق فعالياتها في فبراير المقبل.

وبلغ حجم الزيادة في إجمالي الجوائز المالية للبطولة 4.9 مليون دولار، علمًا أن الزيادة اقتصرت على الفرق التي تصل للمربع الذهبي فقط، فيما لن تكون هناك أي زيادة للفرق التي تخرج من الأدوار الأولى وحتى دور الـ 8 للبطولة.

ويحصل وصيف البطل على جائزة مالية تعادل ما حصل عليه لانوس لدى فوزه بالمركز الثاني في 2017، حيث يحصل الوصيف في نسخة 2018 على 3 ملايين دولار فيما حصل لانوس على 1.5 مليون دولار.

كما قرّر كونميبول حصول كل من الفرق التي تبلغ المربع الذهبي على جائزة مالية قدرها 1.35 مليون دولار.