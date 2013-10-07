الفيفا يحدد موعد قرعة الملحق الأوروبي

زوريخ - (خاص) من نورالدين ميفراني

حدد الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تاريخ 21 أكتوبر/تشرين الأول موعداً لإجراء قرعة مقابلات الملحق الخاصة بالمنطقة الأوروبية لتحديد المتأهلين الأربع لمونديال البرازيل 2014 بمقره الكائن بمدينة زوريخ السويسرية.

وذكر الإتحاد الدولي في بيان رسمي:"الفرق المعنية ستتواجه ما بين 15 و19 نوفمبر 2013 من أجل الفوز بأربع من المقاعد الأخيرة للمونديال وستجرى القرعة الخاصة بمقابلات الملحق يوم 21 أكتوبر في تمام الساعة 12 بالتوقيت العالمي."

وأضاف البيان: "سيتم توزيع المنتخبات الثمانية لمجموعتين تضم الأولى الأربع فرق الأفضل في ترتيب الإتحاد الدولي الصادر يوم 17 أكتوبر وسيعتبرون كرؤوس مجموعات."

ولن تستفيد المنتخبات الأربع الأولى في التصنيف الدولي من امتياز الإستقبال في الإياب كما جرت العادة في التصفيات السابقة، حيث ستجرى قرعة أخرى لتحديد المستقبل في الذهاب بعد تحديد المقابلات الأربعة.

وستكون فرنسا أحد أبرز الخاسرين في القرعة في حال استمراها في الترتيب الحالي حيث من المحتمل أن تجد نفسها في الصف المستوى الثاني حيث تتقدم عليها حسب الترتيب الحالي للتصفيات الأوروبية منتخبات كرواتيا والبرتغال واليونان والسويد وهو ما يضعها في موقف حرج لبلوغ النهائيات.

وتأهلت منتخبات هولندا و إيطاليا قبل الجولتين الأخيرتين من التصفيات التي تجرى يومي 11 و 15 أكتوبر/تشرين الأول والتي ستعرف تأهل 8 منتخبات أخرى بشكل مباشر في المجموعات التسعة وهم رؤساء 7 مجموعات وأفضل فريق ثاني في كل المجموعات وتلعب الفرق الثمانية الأخرى التي تحتل الصف الثاني مقابلات الملحق.