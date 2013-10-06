ليوناردو: كنت أريد مورينيو في باريس

الرباط- (خاص) من نورالدين ميفراني

أكد البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي السابق لفريق باريس سان جرمان الفرنسي أنه كان يرغب في التعاقد مع البرتغالي جوزيه مورينيو لخلافة الإيطالي كارلو أنشيلوتي مؤكدا أن رئيس النادي عرض عليه المنصب لكنه رفض.

وقال ليوناردو: "لم أكن أرغب في تولي منصب مدرب باريس سان جرمان، لكن ناصر الخليفي عرض علي تحمل المسؤولية خلفا لأنشيلوتي ورفضت".

وأضاف: "كانت لدي رغبة في تعيين البرتغالي مورينيو كمدرب لكنه كان قد دخل في مفاوضات مع تشيلسي ووصلت مراحلها الأخيرة، رولان بلان كان من بين المرشحين للفوز بالمنصب وليس مهما كم كان ترتيبه بين المرشحين لأنه كان دون فريق وبالتالي كان مرشحا قويا".

وأشاد المدير الرياضي السابق بعمل لوران بلان: "بلان يقوم بعمل رائع إنه مدرب يملك شخصية مميزة، يملك الثقافة الفرنسية وتجربة دولية كبيرة".

وأكد ليوناردو أنه كان من الصعب عليه أن يطلب من مدرب المجيء للفريق لكونه هو شخصيا على أهبة الرحيل".

ورفض لويناردو أن يكون غادر الفريق الباريسي للبقاء رفقة عائلته كما أشيع في وسائل الإعلام وقال: "أسف لكوني لم أمكث هنا وقت أطول".

وأعلن ليوناردو أنه مستعد لعمل أي شيء من أجل الفريق: "أتابع كل لقاءات سان جرمان وأحس أنني جزء من المستقبل في الفريق ومستعد لعمل أي شيء من أجله إنه شعور غريب نوع ما".

وتأتي تصريحات ليوناردو لتفتح ملف عودته لمنصبه في النادي صاحب الملكية القطرية خصوصا أن رئيس النادي ناصر الخليفي لم يعوضه بعد، ومن المحتمل أن يتسلم الدولي الإيطالي السابق باولو مالديني منصبا إداريا في النادي لكنه لن يكون بنفس صلاحيات المدير السابق ليوناردو.