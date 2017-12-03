لهذا السبب.. الاتحاد الأوروبي يبدأ التحقيق مع باريس سان جيرمان الخميس المقبل

قرّر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم استدعاء ممثل فريق باريس سان جيرمان الخميس المقبل في نيون السويسرية لتقديم شروحات حول صفقاته الأخيرة ومدى مطابقتها لقانون اللعب المالي النظيف.

وجاء في دعوة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للفريق الباريسي أنه يرغب بشروحات وتوضيحات تخص الصفقات الأخيرة.

وتعاقد باريس سان جيرمان مع البرازيلي “نيمار” مقابل 222 مليون يورو من برشلونة، كما تعاقد مع الفرنسي “كليان مباب” من موناكو بنظام الإعارة لمدة موسم مع ضرورة شراء عقده صيف 2018 مقابل 180 مليون يورو.

وبحسب الصحافة الفرنسية، فإن شكوى رابطة الدوري الإسباني وتصريحات رئيسها خافيير تيباس كانتا بدورهما سببًا في فتح تحقيق حول صفقات الفريق الباريسي، خاصة أن الليغا فقدت نجمًا كبيرًا هو البرازيلي نيمار بعدما دفع باريس سان جرمان شرطه الجزائي.

ويؤمن باريس سان جيرمان أن صفقاته الأخيرة سترفع إيراداته بنسبة تتراوح بين 20 و40 في المائة، مما يجعله قادرًا على تغطية العجز الناتج عن صفقتي نيمار ومبابي، كما يخطط لبيع بعض لاعبيه خلال الشتاء والصيف المقبلين .