فيليب لاعب بروسيا دورتموند يتعرض لإصابة “خطيرة” في الركبة (فيديو)

انضم مكسيميليان فيليب وغونزالو كاسترو إلى قائمة المصابين الطويلة في بروسيا دورتموند، اليوم السبت، بعد خروجهما خلال التعادل 1-1 مع باير ليفركوزن في دوري الدرجة الأولى الألماني، أمس السبت، ويبدو أنهما سيغيبان لفترة طويلة.

وتعرض المهاجم الموهوب فيليب، الذي عوّض غياب الموقوف بيير-إيمريك أوباميانغ، لإصابة خطيرة في الركبة بعد خمس دقائق فقط من البداية، وغادر الملعب على محفة ثم خرج لاعب الوسط كاسترو متأثرًا بإصابة في الكاحل بعد تدخل عنيف من ويندل تسبب في طرده.

وقال مايكل تسورك، مدير دورتموند الرياضي للصحفيين: “نشتبه في إصابة خطيرة في الركبة لمكسيمليان فيليب.. أصيب غونزالو كاسترو على الأرجح بتمزق في الأربطة”.

ويعاني دورتموند، الذي فشل في تحقيق أي فوز في الدوري منذ سبتمبر/ أيلول بعد بداية جيدة للموسم، من إصابات بالفعل تشمل إيريك دورم وماركو رويس وأوكاش بيتشيك وماريو غوتزه وآخرين.

وقال بيتر بوش، مدرب دورتموند: “نعاني من إصابتين خطيرتين ولا يبدو الأمر جيدًا بالنسبة لهما”.

ويحل دورتموند، الذي تراجع للمركز السادس في الدوري، ضيفًا على ريال مدريد في آخر مباراة بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل، ويصارع على المركز الثالث بعد ضياع فرصة التأهل لدور الستة عشر.