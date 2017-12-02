كومان يقود بايرن ميونخ إلى الفوز على هانوفر ودورتموند يتعادل في الدوري الألماني

سجل الجناح كينغسلي كومان هدفًا، وحصل على ركلة جزاء ليساعد بايرن ميونخ حامل اللقب على الفوز 3-1 على هانوفر ليوسع الفارق إلى ست نقاط في صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم السبت.

ورفع بايرن، الذي خسر أمام بروسيا مونشنغلادباخ الأسبوع الماضي في أول هزيمة تحت قيادة المدرب يوب هاينكس، رصيده إلى 32 نقطة مقابل 26 لملاحقه لايبزيغ الذي خسر 4-صفر أمام هوفنهايم.

وتعادل بروسيا دورتموند 1-1 أمام عشرة من لاعبي باير ليفركوزن، ليفشل في تحقيق أي فوز في الدوري منذ نهاية سبتمبر أيلول، ما يزيد الضغط على المدرب بيتر بوش.

وأهدر شالكه فرصة الارتقاء للمركز الثاني بعد أن تقدم مرتين ضد كولونيا متذيلِ الترتيب، لكنه تعادل في نهاية المطاف 2-2، ليظلّ في المركز الثالث برصيد 25 نقطة.

وافتتح أرتورو فيدال التسجيل لبايرن بضربة رأس في الدقيقة 17، وأضاف أصحاب الضيافة هدفًا عبر روبرت ليفاندوفسكي، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل بعد اللجوء للفيديو.

وأهدر هانوفر فرصة التعادل عندما تصدى الحارس سفين أولرايخ لركلة جزاء نفذها نيكلاس فولكروغ، لكن التعويض جاء من تشارليسون بنشوب الذي عادل النتيجة في الدقيقة 35.

واستعاد بايرن السيطرة في الشوط الثاني وتقدم عن طريق الفرنسي كومان بتسديدة من زاوية صعبة، ثم أجبر مارتن هارنيك على إعاقته داخل منطقة الجزاء، تاركًا الفرصة إلى ليفاندوفسكي لتسجيل هدفه الـ14 هذا الموسم في الدوري من نقطة الجزاء.

وقال هاينكس الذي يلتقي فريقه مع باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا منتصفَ الأسبوع “أنا راضٍ. توماس مولر عاد بعد غياب طويل.. وكومان كان غائبًا لمدة أسبوعين وجيروم بواتنغ عاد أيضًا إلى مستواه”.

وأضاف “في المجمل كانت أنباء جيدة وأنا متفائل إزاء المباريات القادمة”.

وكان ليفركوزن الفريق الأفضل، وسدد لاعبه كاي هافرتس في القائم بعد دقائق من خروج مكسيمليان فيليب لاعب دورتموند متأثرًا بإصابة في الركبة.

وهز كيفن فولاند الشباك للمباراة الرابعة على التوالي ليضع ليفركوزن في المقدمة في الدقيقة 30، وفقد دورتموند جهود غونزالو كاسترو عقب تعرضه لإصابة في الكاحل، بعد تدخل عنيف من ويندل الذي طرده الحكم.

وبذل دورتموند، الذي أهدر تقدمه بأربعة أهداف الأسبوع الماضي ليتعادل 4-4 مع شالكه، جهدًا كبيرًا ليتعادل عبر أندريه يارمولينكو في الدقيقة 73، لكن رغم نهاية مثيرة فشل في تسجيل هدف الفوز. وتراجع دورتموند إلى المركز السادس برصيد 22 نقطة.