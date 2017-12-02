صديقة مارادونا تواجه انتقادات لاذعة بسبب مظهرها السيء في قرعة كأس العالم 2018 (صور)

تعرضت صديقة الأسطورة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا لانتقادات عارمة، بسبب مظهرها السيء في قرعة كأس العالم 2018، حيث ارتدت معطفًا من “فراء النمر”.

وجذبت روسيو أوليفيا الأنظار عندما وصلت إلى الكرملين في موسكو أمس الجمعة، بصحبة المهاجم الأرجنتيني السابق الذي كان يرتدي بذلة سوداء وربطة عنق صفراء، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأثارت روسيو الغضب على وسائل الإعلام الاجتماعية بسبب مظهرها، فكتب أحد المعلقين على موقع التدوين العالمي “تويتر”: “هذا مثير للاشمئزاز! روسيو أوليفيا مع معطف فرو، إنها لم تفكر في هذا الخيار جيدًا”.

وأضاف آخر: “لماذا لم ينصح أي شخص أوليفا بإلقاء نظرة على نفسها”، وقال آخر تعليقًا على الفراء: “روسيو أوليفيا تحصل على مشورتها من الشيطان”.

وشبه آخرون مظهرها بشخصية والت ديزني، كرويلا دي فيل، قائلين إن روسيو أوليفيا ترتدي مع حيوان ميت في خطر الانقراض على ظهرها.

وردت روسيو البالغة من العمر 26 عامًا على الانتقادات على “إنستغرام” اليوم، حيث نشرت صورة لها على حسابها الخاص في معطف الفرو مع شريكها البالغ من العمر 57 عامًا مع رسالة: “صورة الحفل، للأصدقاء.. للبقية ؟؟؟؟ حسنا، اسألوني”.

وكان مارادونا وصديقته قد تصدرا عناوين وسائل الإعلام العالمية خلال السنوات الأربع والنصف الماضية، ففي مايو 2013، زُعم أنه أمسكها من عنقها على متن طائرة، ثم توقفت علاقتهما عندما اتهم مارادونا، روسيو بسرقة المجوهرات والساعات من قصره في دبي.

واعتقلت في مذكرة توقيف دولية بعد عودتها إلى الأرجنتين من كأس العالم في البرازيل – لكنه سحب بعد ذلك الشكوى بعد أن صححت الأمور.