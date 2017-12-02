ستراسبورغ يفجر المفاجأة ويعرقل انطلاقة باريس سان جيرمان في ترتيب الدوري الفرنسي

فجر ستراسبورغ مفاجأة كبيرة وألحق بباريس سان جيرمان الهزيمة الأولى له في الموسم الحالي، بعدما تغلب عليه 2 / 1، اليوم السبت، في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، ليعرقل الانطلاقة الناجحة للفريق الباريسي.

ورفع ستراسبورغ رصيده إلى 18 نقطة ليقفز إلى المركز الرابع عشر، بفارق الأهداف فقط خلف أميان وتروا إلى حين انتهاء باقي مباريات المرحلة، وتجمد رصيد سان جيرمان عند 41 نقطة، لكنه ظل في الصدارة بفارق عشر نقاط أمام مارسيليا.

وسجل نونو دا كوستا وستيفان باهوكين هدفي ستراسبورغ في الدقيقتين 13 و65، بينما أحرز كيليان مبابي هدف سان جيرمان في الدقيقة 42 .