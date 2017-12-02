بايرن ميونخ يعود إلى طريق الانتصارات بإسقاط هانوفر.. تعرف على ترتيب الدوري الألماني

عاد فريق بايرن ميونخ إلى طريق الانتصارات وانتزع فوزًا صعبًا من ضيفه هانوفر 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الألماني.

وشهدت أيضًا هذه الجولة، فوز هوفنهايم على لايبزغ 4 / صفر، وأوغسبورغ على ماينز 3 / 1، وفيردر بريمن على شتوتغارت 1 / صفر، وتعادل باير ليفركوزن مع بوروسيا دورتموند 1/1.

تقدم بايرن ميونخ بهدف سجله أرتورو فيدال في الدقيقة 17، وتعادل تشارليسون بنشوب لهانوفر في الدقيقة 35، ثم أضاف كينغسلي كومان الهدف الثاني لبايرن في الدقيقة 68، قبل أن يختتم روبرت ليفاندوفسكي أهداف بايرن في الدقيقة 86 بركلة جزاء.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 32 في صدارة الترتيب ليعود إلى طريق الانتصارات، بعدما تلقى الهزيمة في الجولة الماضية، في حين توقف رصيد هانوفر عند 19 نقطة في المركز العاشر.

ويعد هذا الفوز، العاشر لبايرن ميونخ في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في مباراتين، والتعادل في مباراتين أيضًا، وتعد هذه الخسارة، الخامسة لهانوفر هذا الموسم، مقابل الفوز في خمس مباريات، والتعادل في أربع.