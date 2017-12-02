بتعليقات مهينة وغير أخلاقية.. إيرانيون يهاجمون كافو وكريستيانو رونالدو

هاجم إيرانيون بسلسلة من التغريدات الصفحة الرسمية لنجم كرة القدم البرازيلي، كافو، أثناء سحب القرعة في قرعة كأس العالم روسيا 2018، للمجموعة الثانية التي وضعت إيران مع إسبانيا والبرتغال والمغرب.

وذكرت وكالة أنباء “خبر أون لاين” الإيرانية، اليوم السبت، أنه “بعد سحب قرعة المجموعة الثانية التي شارك فيها البرازيلي كافو، هاجم إيرانيون الصفحة الرسمية للنجم البرازيلي عبر تطبيق إنستغرام بسلسلة من التعليقات، التي طغى عليها طابع السب والشتيمة”.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها أنه “بعد عشرين دقيقة من انتهاء سحب المجموعة الثانية وصل عدد التعليقات من الإيرانيين في حساب كافو عبر إنستغرام نحو 5 آلاف تعليق، أغلبها كانت مهينة وغير أخلاقية”.

كما هاجم الإيرانيون حسابي لاعبي المنتخب البرتغالي ونادي ريال مدريد كريستيانو رونالدو، ولاعب المنتخب الإسباني سيرجيو راموس.

وتعكس هذه التغريدات الإيرانية التخوف من المجموعة التي وقعت فيها إيران، والتي وصفها الاتحاد الإيراني لكرة القدم عبر موقعه الرسمي، أمس الجمعة، بأنها “مجموعة الموت”.

وأوقعت قرعة بطولة كأس العالم التى تستضيفها روسيا الصيف المقبل، منتخب ايران في المجموعة الثانية بجانب منتخبات إسبانيا والبرتغال والمغرب.

إذ سيلعب المنتخب الإيراني مباراته الأولى مع المغرب على ملعب سان بطرسبورغ ثم مع إسبانيا على ملعب قازان أرينا وبعدها البرتغال على ملعب موردوفيا أرينا.