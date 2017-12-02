إيران تطلب من قطر إقامة بطولة رباعية استعدادًا لكأس العالم 2018

مع إعلان قرعة بطولة كأس العالم 2018، طلب الاتحاد الإيراني لكرة القدم، اليوم السبت، من نظيره القطري تنظيم بطولة رباعية في الدوحة.

وقال مسؤول في الاتحاد الإيراني، إنهم خاطبوا المسؤولين القطريين لإقامة بطولة لأربعة منتخبات في الدوحة، مضيفًا أن “منتخب أوروغواي وافق على المشاركة في هذه البطولة”.

وأوضح محمد شيعي، عضو الاتحاد الإيراني، لوكالة أنباء “تسنيم”: “وفقًا للمحادثات والاتفاقات، ستجري البطولة في 23 وحتى 25 من مارس المقبل”، منوهًا إلى أن “قطر وإيران وأوروغواي ستشارك في هذه البطولة، في حين لم يحدد بعد مشاركة المنتخب الرابع”.

وأشار شيعي إلى أن مباحثات ستُجرى بين مسؤولين من الاتحاديْن الإيراني والقطري؛ لتحديد هوية الفريق الرابع للمشاركة في هذه البطولة التي ستقام في الدوحة.

وأسفرت قرعة بطولة كأس العالم التي أقيمت في العاصمة موسكو، أمس، عن وقوع منتخب إيران في مواجهة البرتغال وإسبانيا والمغرب ضمن منافسات المجموعة الثانية.