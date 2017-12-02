أديداس تتوقع زيادة كبيرة في المبيعات بسبب كأس العالم

نُقل عن كاسبر رورشتيد، الرئيس التنفيذي لشركة “أديداس” لصناعة الملابس والأدوات الرياضية قوله، اليوم السبت، إن الشركة الألمانية تتوقع زيادة كبيرة في مبيعاتها من قمصان كرة القدم، مع اقتراب نهائيات كأس العالم للعبة الشعبية 2018، في روسيا، وفي ظل ارتباط الشركة بعقود رعاية مع 3 من أبرز منتخبات البطولة.

وقال رورشتيد في مقابلة مع صحيفة “راينيش بوست”: “في كرة القدم نحن نتصدر السوق حول العالم بكل جدارة، ونحن نرعى 11 منتخبًا في كأس العالم في العام المقبل”.

وأضاف رورتشيد: “بصفة عامة أتوقع زيادة في مبيعات قمصان أديداس في 2018؛ بسبب نهائيات كأس العالم. وأتمنى أن تحقق فرقنا أقصى تقدم ممكن في البطولة. ونحن نرتبط بعقود رعاية مع 3 من المنتخبات المرشحة للتنافس على اللقب، وهي ألمانيا وإسبانيا والأرجنتين”.

وأديداس هي الراعي الرسمي لكأس العالم، وهي منذ مدة طويلة المورد الأول للملابس والأحذية والكرات.

إلا أنه في النهائيات السابقة في 2014 كانت منافستها الأكبر “نايكي” الأمريكية وللمرة الأولى ترعى عددًا أكبر من المنتخبات، بما في ذلك البرازيل صاحبة الضيافة.

لكن أديداس عادت للتفوق من جديد بعد ذلك، وهي الآن ترعى العدد الأكبر من منتخبات كأس العالم 2018 بما في ذلك روسيا الدولة المنظمة.

وأكد رورشتيد أنه لا ينبغي على شركته التركيز بصفة أساسية على المنافسة مع نايكي قائلًا: “هذه ليست مباراة في التنس سينتصر فيها لاعب واحد فقط. نحن نهتم بشركتنا ونركز على شؤوننا ونحن في تحسن مستمر. لا يعقل أن نعلن أن هدفنا الأساسي هو التفوق على نايكي”.