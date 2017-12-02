قرعة نهائيات كأس العالم 2018.. الظاهرة رونالدو: مجموعة البرازيل مقبولة وفي المتناول

وصف أسطورة كرة القدم البرازيلي رونالدو مجموعة منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا أنها “مقبولة وفي المتناول”.

وأوقعت قرعة المونديال الروسي، والتي أُجريت أمس الجمعة في العاصمة الروسية موسكو، المنتخب البرازيلي على رأس المجموعة الخامسة التي ضمت معه منتخبات: سويسرا، وكوستاريكا، وصربيا.

وأوضح رونالدو: “يمكننا أن نسعد بهذه المجموعة،، ولدينا جميع المقومات التي تساعدنا على صدارة هذه المجموعة، وهناك مجموعات أخرى أكثر تعقيدًا مثل المجموعة الثانية التي تضم المنتخبين الإسباني، والبرتغالي سويًّا، وأعتقد أن مجموعتنا أكثر قبولًا”.

وخاض رونالدو مع المنتخب البرازيلي فعاليات 4 نسخ من بطولات كأس العالم حيث شارك في كل من نسخ 1994 في الولايات المتحدة، و1998 في فرنسا، و2002 في كوريا الجنوبية واليابان، و2006 في ألمانيا.

وقاد رونالدو المنتخب البرازيلي (راقصو السامبا) للفوز بلقب المونديال مرتين في 1994 و2002.

من جهته قال تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي إنه يعتبر “تقوية” و”تطوير” مستوى فريقه أكثر أهمية من الانشغال بالمنافسين الذين سيواجههم الفريق في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

كما أشار تيتي إلى المشاكل الخاصة بالتنقلات بين المدن المضيفة لكأس العالم في روسيا نظرًا لبعد المسافات بين هذه المدن وهو ما قد يدفع الفريق إلى أن يتخذ من منتجع سوتشي في جنوب شرق روسيا مقرًا لإقامته خلال المشاركة في المونديال.

وأوضح تيتي أن المنتخب البرازيلي سيضطر إلى قطع 7 آلاف كيلومترًا بالطائرات لخوض مبارياته الثلاث في الدور الأول للبطولة.

وقال تيتي: “ليست أمامنا وسيلة للتحكم في هذا الأمر. نود الإقامة في سوتشي. رغم طول المسافات، يتمتع منتجع سوتشي بتنظيم رائع”.

ويستهل المنتخب البرازيلي مسيرته في المونديال الروسي بلقاء نظيره السويسري في 17 يونيو المقبل بمدينة روستوف فيما يلتقي بعدها منتخبي كوستاريكا وصربيا في 22 و27 من الشهر نفسه بمدينتي سان بطرسبرغ وموسكو.

وأوضح تيتي: “لدي قناعة راسخة بأن المنتخب البرازيلي يحتاج إلى تقوية صفوفه وتطوير مستواه بغض النظر عن إمكانيات ومستوى المنافسين أو سماتهم”.

وأضاف: “المنتخب الإيطالي (صاحب المركز الثالث في مونديال 2014 في البرازيل) لن يشارك في البطولة وكذلك لن يشارك منتخب هولندا كم يغيب منتخب تشيلي الفائز بلقب أخر نسختين من بطولات كوبا أمريكا. لاستعداد للبطولة يجب أن يكون شاملًا متكاملًا بغض النظر عن المنافسين”.

وإذا حقق المنتخب البرازيلي المتوقع منه في الدور الأول للبطولة بصدارة مجموعته، سيجد لفريق نفسه بدور الـ 16 في مواجهة أي من المنتخبين الألماني والمكسيكي المرشحين للعبور من المجموعة السادسة.

وأوضح تيتي أن المواجهة المرتقبة في دور الـ 16 تعتمد على أمور غير محددة أو محسومة حتى الآن.

وقال تيتي: “علينا أن نركز الآن جميع طاقتنا على المواجهات المحددة التي ندرك تمامًا أننا سنخوضها (في الدور الأول)” مشيرًا إلى أن باقي المواجهات في الأدوار التالية ليست معروفة حتى الآن.