الفيفا يعدّل مواعيد 6 مباريات في كأس العالم 2018

قرّر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تعديل مواعيد 6 من مباريات بطولة كأس العالم 2018 في روسيا، وذلك بعد قرعة البطولة التي أُجريت أمس الجمعة، في العاصمة الروسية موسكو.

وعدّل “الفيفا” مواقيت بدء مباريات: الدنمارك مع أستراليا، وفرنسا مع بيرو، وكوريا الجنوبية مع المكسيك، وألمانيا مع السويد، وبولندا مع السنغال، وكولومبيا مع اليابان، في الدور الأول للبطولة.

وتقام فعاليات البطولة من 14يونيو إلى 15 يوليو المقبلين على ملاعب 12 استادًا في 11 مدينة.

ويلتقي المنتخب الروسي المضيف نظيره السعودي في المباراة الافتتاحية للبطولة على استاد “لوجنيكي” في العاصمة موسكو.