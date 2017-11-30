قبل قرعة كأس العالم.. قائد بيرو يمثُل أمام تحقيق للفيفا بسبب اختبار منشطات

مثُل باولو جيريرو، قائد منتخب بيرو، أمام لجنة تأديبية تابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الخميس؛ للدفاع عن نفسه بعد سقوطه في اختبار منشطات خضع له بعد مباراة بلاده أمام مضيفتها الأرجنتين في تصفيات كأس العالم، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

واستغرقت جلسة الاستماع نحو أربع ساعات، وتحدى جيريرو بعدها الأجواء شديدة البرودة لالتقاط الصور مع مجموعة من عشاق منتخب بيرو في مدخل مقر الفيفا.

ولوّح المشجعون بقمصان لعب منتخب بيرو، وأعلام البلاد وهتفوا “باولو بريء”

وتأهلت بيرو إلى كأس العالم في روسيا العام المقبل لتنهي غيابًا دام 36 عامًا عن النهائيات، لكن جيريرو قد يواجه إيقافًا طويلًا سيبعده عن البطولة في حال ثبوت ارتكابه أخطاء.

ويمضي جيريرو، الذي يلعب لنادي فلامنجو البرازيلي، حاليًا عقوبة إيقاف مؤقت لمدة 30 يومًا، أبعدته عن مباراتين حاسمتين أمام نيوزيلندا في تصفيات كأس العالم هذا الشهر.

وفازت بيرو 2-صفر في مجموع المباراتين لتتأهل إلى النهائيات.

ونفى اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا والذي سجل 32 هدفًا في 83 مباراة ارتكاب أي اخطاء.

وستسحب قرعة كأس العالم في موسكو غدًا الجمعة. وتقع بيرو في التصنيف الثاني.

ورفض الفيفا التعليق على القضية.