ليفاندوفسكي يهاجم أنشيلوتي بضراوة

دافع روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ عن التدريبات الشاقة التي يجريها المدير الفني الجديد للنادي البافاري يوب هاينكس والتي حملها البعض مسؤولية زيادة الإصابات في صفوف الفريق.

إذ أعلن مهاجم وقائد بولندا أن هذه الإصابات ليست بسبب التدريبات الشاقة لهاينكس لكنها ترجع للتدريبات الأكثر مرونة للإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني السابق للفريق.

وتلقى بايرن ميونخ متصدر البوندسليغا هزيمة مفاجئة 2-1 أمام بروسيا مونشنجلادباخ يوم السبت الماضي ليخسر الفريق لأول مرة بعد تسعة انتصارات متتالية في كل البطولات تحت قيادة هاينكس، الذي تولى المسؤولية في أكتوبر /تشرين الأول، والثانية فقط في الدوري هذا الموسم.

وتقلص الفارق في الصدارة إلى ثلاث نقاط بعد تغلب رازن بال شبورت لايبزي بهدفين على فيردر بريمن ليزداد الموقف صعوبة على بايرن ميونخ.

لكن المهاجم البولندي بدا غير راض تمامًا وبشكل واضح عن طريقة تدريب أنشيلوتي وما تسببت في تراخي اللاعبين وتراجع لياقتهم البدنية.

وقال ليفاندوفسكي لصحيفة “بيلد” الألمانية واسعة الانتشار “عندما تحدث العديد من الإصابات العضلية، لن تضطر إلى النظر إلى الأسابيع الأخيرة من التدريبات بل يجب أن تعود إلى آخر شهرين أو ثلاثة. من المرجح أن يكون هناك سبب لذلك”.

وأضاف المهاجم المتألق “التدريب تحت قيادة أنشيلوتي كان محدودًا للغاية ولم يسمح للاعبين بإجراء تدريبات خاصة لزيادة معدلات اللياقة البدنية”.

ولم يكن ليفاندوفسكي الوحيد الذي أعلن هذا الرأي المناهض للمدير الفني الإيطالي المخضرم بل قاله أوليفر سشميدتلين، وهو طبيب سابق في بايرن حيث أعلن “لم يكن هناك إحماء حقيقي، ولم يكن هناك سوى خمس دقائق من التدريبات البدنية قبل التعامل بالكرة”.