باريس سان جيرمان يواصل انطلاقته بفوز ثمين على تروا.. وهذا ترتيب الدوري الفرنسي

المصدر: د -ب-أ

واصل باريس سان جيرمان انطلاقته الرائعة في الدوري الفرنسي لكرة القدم هذا الموسم وعزز موقعه في صدارة جدول المسابقة بفوزه الثمين 2 / صفر على تروا اليوم الأربعاء في المرحلة 15 من المسابقة.

صمد تروا أمام مضيفه سان جيرمان على مدار 73 دقيقة حتى سجل البرازيلي نيمار دا سيلفا هدف التقدم لفريق سان جيرمان وعزز زميله إدينسون كافاني الفوز بهدف ثان في الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 41 نقطة في الصدارة بفارق عشر نقاط أمام موناكو صاحب المركز الثاني بينما تجمد رصيد تروا عند 18 نقطة في المركز الثالث عشر.

الدوري الفرنسي | باريس سان جيرمان 2 × 0 تروا اهداف اللقاء تعليق خليل البلوشي pic.twitter.com/PNSjldEjRh — ميديا الأهداف (@AhdafMedia) ٢٩ نوفمبر، ٢٠١٧

واستغل مارسيليا هدايا منافسيه المباشرين في المسابقة وقفز إلى المركز الثاني في جدول المسابقة بفوزه الكبير 3 / صفر على مضيفه ميتز في مباراة أخرى بالمرحلة نفسها.

واستفاد مارسيليا كثيرًا من سقوط ليون في فخ الهزيمة 1 / 2 أمام ضيفه ليل وموناكو في فخ الهزيمة صفر / 1 أمام مضيفه نانت.

وفي مباريات أخرى بالمرحلة نفسها اليوم، فاز نيس على مضيفه تولوز 2 / 1 ورين على مضيفه آنغيه 2 / 1 وتعادل غانجغون مع مونبلييه سلبيًا.

وسحق مارسيليا مضيفه ميتز بثلاثية نظيفة سجلها فلوران توفين ولويس جوستافو ولوكاس أوكامبوس في الدقائق 18 و36 و71 ليرفع مارسيليا رصيده إلى 31 نقطة ويقفز للمركز الثاني بفارق نقطتين أمام ليون وموناكو.

وفجر ليل المفاجأة وعرقل انطلاقة مضيفه ليون وتغلب عليه بهدفين سجلهما تياجو مينديز وإيزكويل بونسي في الدقيقتين 21 و40 مقابل هدف سجله ماريانو دياز في الدقيقة 36 ليرفع ليل رصيده إلى 15 نقطة ويترك منطقة المهددين بالهبوط إلى المركز السابع عشر فيما تجمد رصيد ليون عند 29 نقطة ليتراجع إلى المركز الثالث.

كما أكد نانت كبوة موناكو وتغلب عليه بهدف نظيف سجله لوكاس ليما في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة ليرفع نانت رصيده إلى 26 نقطة في المركز الخامس.