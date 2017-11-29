كولومبيا تحيي ذكرى ضحايا تشابيكوينسي بنصب تذكاري (فيديو)

أزالت بلدية مدينة لا يونيون في كولومبيا، أمس الثلاثاء، الستار عن نصب تذكاري لتكريم الضحايا والناجين من الحادثة الجوية التي ضربت الفريق الأول للكرة بنادي تشابيكوينسي البرازيلي العام الماضي.

وتبتعد لا يونيون كيلومترات قليلة عن المرتفعات الجبلية التي شهدت تحطم الطائرة، التي كانت تقل الفريق البرازيلي.

وأحيت مدينة لا يونيون ذكرى ضحايا الحادث، من خلال فعالية حضرها بعض المسؤولين الحكوميين وكذلك ممثلون لنادي أتلتيكو ناسيونال الكولومبي، أقيمت في الميدان الرئيس للمدينة بحضور المئات من الأشخاص.

وتضمن النصب التذكاري أسماء الضحايا الـ 71 الذين لقوا حتفهم في الحادث، بالإضافة إلى أسماء الناجين الستة، الذين كان من بينهم ثلاثة لاعبين لنادي تشابيكوينسي.

وسقطت طائرة تشابيكوينسي، الذي كان في طريقه لملاقاة أتلتيكو ناسيونال الكولومبي في ذهاب نهائي سودامريكانا، قبيل هبوطها في مطار مدينة مديين الكولومبية بسبب نقص الوقود.

وفقد النادي جزءًا كبيرًا من فريقه الكروي، إذ لقي 19 لاعبًا حتفهم، فيما نجا ثلاثة منهم فقط، هذا بالإضافة إلى مقتل الجهاز الفني بالكامل وبعض من أعضاء مجلس إدارة النادي.

وأعلن تشابيكوينسي في ذلك العام، بطلًا لكأس سودامريكانا تكريمًا لأرواح الضحايا.