كيليني :داني ألفيس سيرحل عن باريس سان جيرمان

يعتقد جورجيو كيليني مدافع يوفنتوس ومنتخب إيطاليا المخضرم أن زميله السابق في فريق “السيدة العجوز” داني ألفيس “سيغادر باريس سان جيرمان أيضًا، لأنه يحتاج دائمًا إلى خوض تحديات جديدة”.

وغادر الدولي البرازيلي برشلونة في صفقة انتقال حر صيف في صيف 2016 في خطوة مفاجئة لينتقل ليوفنتوس وأحرز ستة أهداف وصنع سبعة في 33 مباراة رسمية مع فريق السيدة العجوز.

لكن رغم تألقه في الدوري الإيطالي إلا أنه رحل سريعًا إلى باريس سان جيرمان، ورغم ذلك لم يبد كيليني مندهشًا من تصرف الدولي البرازيلي قائلًا لمحطة “ميدياست” الإيطالية “ما فعله داني يشبهه تمامًا”.

وأضاف الدولي الإيطالي المخضرم “أعتقد أنه سيغادر باريس سان جيرمان أيضًا، لأنه يحتاج دائمًا إلى تحديات جديدة. نحترمه بشدة هنا لأنه ترك ذكريات طيبة”.

ولعب ألفيس دورًا مهمًا وبارزًا في إقناع مواطنه نيمار بالانتقال إلى باريس سان جيرمان عندما اجتمع اللاعبان في حفل زفاف ليونيل ميسي زميلهما السابق في برشلونة، حيث أقنعه بالانضمام للنادي الباريسي وهو ما تم بالفعل ليجتمع اللاعبان مجددًا.