فيفا: بيع 750 ألف تذكرة لكأس العالم قبل إجراء القرعة

ذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الثلاثاء، قبل ثلاثة أيام من إجراء قرعة دور المجموعات بكأس العالم 2018 في روسيا، أن ما يقرب من ثلاثة أرباع مليون تذكرة للمونديال قد تم بيعها بالفعل.

وانتهت مرحلة المبيعات الأولى قبل إجراء قرعة المجموعات، يوم الجمعة المقبل، بالكرملين، ببيع 760ر742 تذكرة.

وذكر فيفا أن معظم الطلبات جاءت من روسيا، ولكن “المطلب الدولي زاد بشكل واضح”، وهو ما يمثل حاليًا 47% من قيمة الطلبات حتى الآن.

وقال فالك إيلير، رئيس لجنة التذاكر: “سعداء للغاية بنتيجة مرحلة المبيعات الأولى.. لقد أكدوا على اهتمامهم البالغ بشأن كأس العالم 2018 في روسيا- على المستويين الدولي والمحلي”.

ولم يعطِ فيفا تفاصيل محددة عن موعد التقدم بطلبات للحصول على تذاكر المباراة الافتتاحية، المقرر إقامتها في 14 حزيران/يونيو، أو المباراة النهائية، التي ستقام 15 تموز/يوليو، واللتين تقامان على استاد لوجنيكي في موسكو.

وتبدأ مرحلة مبيعات جديدة يوم 5 كانون الأول/ديسمبر، حيث ستكون الجماهير الروسية والعالمية قادرة على حجز تذاكر مباريات معينة.

وتبدأ أسعار التذاكر على المستوى الدولي للبطولة المقامة في 11 مدينة روسية بسعر 105 دولارات، بينما تبدأ الأسعار من 1280 روبيل (22 دولارًا) للجماهير الروسية.

ووفقًا لأوامر السلطات الروسية، فإن كل الجماهير يجب أن تتقدم للحصول على بطاقة مشجع بعد أن يتم التأكد من حصوله على التذكرة.. وتستخدم البطاقة كأنها تأشيرة، كما يتم استخدام وسائل المواصلات العامة في أيام المباريات مجانًا بموجبها.