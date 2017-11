جمعية لحقوق الحيوان تدين تجربة الاستعانة بقرد في الدوري الياباني (فيديو)

أدانت جمعية حقوق الحيوان “بيتا”، اليوم الثلاثاء، الاستعانة بقرد خلال مباراة في الدوري الياباني لكرة القدم.

وخلال مباراة فيسيل كوبي وكيريزو أوساكا بالدوري الياباني، قبل يومين قدّم قرد الكرة إلى حكم المباراة تمهيدًا لبدايتها.

وتلاعب القرد بالكرة قبل أن يحملها ويعطيها للحكم الذي تسلم الكرة وانحنى له ولمدربته، ليقابله القرد بالانحناء تحية له أيضًا.

The @J_League_En make a monkey out of the referee. pic.twitter.com/zPfX9eWSHD

— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 28, 2017