جمعية لحقوق الحيوان تدين تجربة الاستعانة بقرد في الدوري الياباني (فيديو)

جمعية لحقوق الحيوان تدين تجربة الاستعانة بقرد في الدوري الياباني (فيديو)

المصدر: د ب أ

أدانت جمعية حقوق الحيوان “بيتا”، اليوم الثلاثاء، الاستعانة بقرد خلال مباراة في الدوري الياباني لكرة القدم.

وخلال مباراة فيسيل كوبي وكيريزو أوساكا بالدوري الياباني، قبل يومين قدّم قرد الكرة إلى حكم المباراة تمهيدًا لبدايتها.

وتلاعب القرد بالكرة قبل أن يحملها ويعطيها للحكم الذي تسلم الكرة وانحنى له ولمدربته، ليقابله القرد بالانحناء تحية له أيضًا.

وانتهت المباراة بفوز أوساكا على فيسيل كوبي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ولكن “بيتا” أبدت انتقادها لهذه الخطوة، مؤكدة أنها “تتعارض مع روح كرة القدم”.

ودعت “بيتا” مسؤولي الدوري الياباني لإنهاء ظاهرة الاستعانة بالحيوانات خلال المباريات بشكل فوري، وأن توفر لهذه الحيوانات البيئة الطبيعية لها.

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