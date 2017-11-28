الفيفا يكشف عن الملصق الإعلاني لكأس العالم 2018 في روسيا (صور)

عرض الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الملصق الإعلاني الرسمي لنهائيات كأس العالم في موسكو، اليوم الثلاثاء، كاشفًا عن تصميم ذي طابع قديم لحارس المرمى السوفيتي الكبير، ليف ياشين، وهو يقفز في الهواء.

ويُظهر الملصق ياشين، مرتديًا دعامة لركبته وغطاء رأسه الشهير، وهو يقفز ليضع يده على كرة أكبر من المعتاد، تعرض الأراضي الروسية الشاسعة في مشهد من الفضاء.

وينبثق من الكرة أشعة برتقالية، وقال الفيفا: إن الدائرة الخضراء في منتصف الملصق الإعلاني تمثل 12 ملعبًا تستضيف البطولة.

ويأتي عرض الملصق الإعلاني قبل ثلاثة أيام على سحب قرعة كأس العالم.

وقالت فاطمة سامورا، الأمين العام للفيفا عن الملصق الإعلاني: “نحن فخورون للغاية بهذه العلامة الجميلة التي تقدم أيقونة مهمة، وتحتفل بقدوم البطولة إلى الأراضي الروسية”.

وشارك ياشين، الذي توفي عام 1990، في كأس العالم أربع مرات في 1958 و1962 و1966 و1970، وهو الحارس الوحيد الذي فاز من قبل بجائزة أفضل لاعب في العالم.

وستستضيف روسيا نهائيات كأس العالم، من 14 يونيو/ حزيران إلى 15 يوليو/ تموز، في 12 ملعبًا في 11 مدينة، بينها موسكو وسان بطرسبرج وسوتشي.