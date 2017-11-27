الفيفا يكشف إجراءات جديدة لحفل قرعة كأس العالم 2018

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الإثنين، عن تفاصيل جديدة سيشهدها حفل إجراء قرعة بطولة كأس العالم 2018، المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل في قصر الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو.

وأشار الفيفا إلى أن كل مجموعة من مجموعات الدور الأول في المونديال الروسي ستتضمن منتخبًا واحدًا على الأقل من القارة الأوروبية.

وتشهد البطولة مشاركة 14 منتخبًا أوروبيًا من بينهم المنتخب الروسي صاحب الأرض، وذلك من بين 32 منتخبًا يخوض النهائيات.

ولهذا، ستكون القارة الأوروبية هي الوحيدة التي يمكن وجود أكثر من منتخب واحد منها في مجموعة واحدة، ولكن عدد المنتخبات الأوروبية في كل مجموعة لن يزيد على منتخبين.

وبهذا، ستشهد 6 من المجموعات الثمانية وجود منتخبين في كل واحدة منها، يعودان للقارة العجوز، بينما ستشهد كل واحدة من المجموعتين الأخريين منتخبًا أوروبيًا واحدًا.

ويوضع المنتخب الروسي المضيف على رأس المجموعة الأولى، حيث ستكون الكرة الحمراء التي تحتوي اسم الفريق هي أول كرة ستسحب خلال إجراء القرعة، ثم سيتم بعدها سحب الكرات الموجودة في وعاء منتخبات المستوى الأول، الذي يضم 7 منتخبات هي ألمانيا والبرازيل وفرنسا والبرتغال وبولندا والأرجنتين وبلجيكا لتوزَّع على رؤوس المجموعات السبع الأخرى.

وذكر الفيفا أن الإجراء التالي: سيكون سحب الكرات التي تحتوي على أسماء منتخبات المستوى الثاني وهي منتخبات إسبانيا وبيرو وسويسرا وإنجلترا وكولومبيا والمكسيك وأوروغواي وكرواتيا.

وتجنِّب القرعة منتخبات أوروغواي وكولومبيا وبيرو الوقوع في المجموعتين اللتين سيوزع عليهما منتخبا الأرجنتين والبرازيل، إذ تنتمي المنتخبات الخمسة إلى اتحاد قاري واحد هو اتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول).

وبعدها، تسحب منتخبات المستوى الثالث (الدنمارك وأيسلندا وكوستاريكا والسويد وتونس ومصر والسنغال وإيران) ثم منتخبات المستوى الرابع (صربيا ونيجيريا وأستراليا واليابان والمغرب وبنما وكوريا الجنوبية والسعودية).

ويحضر حفل إجراء القرعة عدد من الشخصيات الدولية في مجال اللعبة، إضافةً إلى عدد من المسؤولين الروس ومعظم مسؤولي الفيفا.

وتقام فعاليات المونديال الروسي من 14 يونيو إلى 15 يوليو من العام المقبل وذلك في 11 مدينة روسية.