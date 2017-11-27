ماريو غوتزه يغيب عن بروسيا دورتموند حتى نهاية العام

قال بروسيا دورتموند الألماني، اليوم الإثنين، إن لاعب الوسط ماريو غوتزه سيغيب لنحو 6 أسابيع بعد إصابته بتمزق في أربطة الكاحل خلال التعادل 4/4 مع شالكة في مباراة قمة بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم يوم السبت الماضي.

وسجل غوتزه (25 عامًا) الهدف الثالث لفريقه الذي تقدم 4/0 في الشوط الأول قبل أن يحقق شالكة انتفاضة رائعة.

وقال بروسيا دورتموند عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن هناك “أخبارًا سيئة للجميع..لاعب الوسط ماريو غوتزه تعرض لتمزق جزئي بأربطة الكاحل في مباراة بالدوري يوم السبت”.

وسيغيب غوتزه عن كل مباريات بروسيا دورتموند صاحب المركز الخامس قبل العطلة الشتوية في 20 ديسمبر المقبل، ومن بينها رحلتان إلى ملعبي باير ليفركوزن في الدوري المحلي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، بجانب مواجهة في كأس ألمانيا ضد الغريم بايرن ميونخ.