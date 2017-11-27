بعد مرور عام على الكارثة.. تشابيكوينسي البرازيلي يتأهل مجددًا إلى سودأمريكانا

حجز نادي تشابيكوينسي البرازيلي لكرة القدم، أمس الأحد، مكانًا له في بطولة سودأمريكانا 2018، وذلك بعد يومين من ذكرى مرور عام على الحادثة الجوية المفجعة، التي أودت بحياة فريقه الأول في كولومبيا أثناء سفره إلى هناك لخوض نهائي نفس البطولة في 2016.

وحصد النادي البرازيلي المتواضع بطاقة تأهله للبطولة في الموسم المقبل؛ إثر تغلبه على منافسه باهيا، خارج الديار، بهدف نظيف سجله لاعبه ويلينغتون باوليستا، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة السابعة والثلاثين وقبل الأخيرة من الدوري البرازيلي.

وتأهل تشابيكوينسي إلى كأس سودأمريكانا بعد مباراة مثيرة كاد باهيا أن يدرك خلالها هدف التعادل من ركلة جزاء تصدى لها اللاعب إدغار جونيور في الدقيقة الـ55 من اللقاء، ولكن تسديدته ارتدت من عارضة المرمى.

Rafael Lima who didn't travel with Chapecoense during the airplane tragedy, has just scored the goal that won América-MG the Brazilian Série B.pic.twitter.com/FPZMqdiLMV — Seleção Brasileira (@BrazilStat) November 25, 2017

ويملك تشابيكوينسي أيضًا فرصة التأهل إلى نسخة الموسم المقبل من بطولة كوبا ليبيرتادوريس، حيث يتعين عليه إذا ما أراد أن يحقق هذا الهدف أن يفوز الأسبوع المقبل على ملعبه على كوريتيبا في المرحلة الأخيرة من الدوري البرازيلي، بالإضافة إلى خسارة فلامنغو وفاسكو دي غاما، اللذين ينافسانه على التأهل، في نفس المرحلة أمام كل من فيتوريا وبونتي بريتا على الترتيب.

ويعد التأهل إلى بطولة كأس سودأمريكانا بمثابة جائزة رياضية لتشابيكوينسي، الذي اضطر إلى إعادة بناء فريقه الكروي بالكامل مرة أخرى بعد الكارثة الجوية، التي تعرض لها فريقه القديم في الـ28 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وسقطت طائرة تشابيكوينسي، الذي كان في طريقه لملاقاة أتلتيكو ناسيونال الكولومبي في ذهاب نهائي سودأمريكانا، قبيل هبوطها في مطار مدينة مديين الكولومبية بسبب نقص الوقود.

وفقد النادي جزءًا كبيرًا من فريقه الكروي، حيث لقي 19 لاعبًا حتفهم، فيما نجا ثلاثة منهم فقط، هذا بالإضافة إلى مقتل الجهاز الفني بالكامل، وبعض من أعضاء مجلس إدارة النادي.

وأعلن تشابيكوينسي في ذلك العام بطلًا لكأس سودأمريكانا تكريمًا لأرواح الضحايا.