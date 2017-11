بعد مرور عام على الكارثة.. تشابيكوينسي البرازيلي يتأهل مجددًا إلى سودأمريكانا

حجز نادي تشابيكوينسي البرازيلي لكرة القدم، أمس الأحد، مكانًا له في بطولة سودأمريكانا 2018، وذلك بعد يومين من ذكرى مرور عام على الحادثة الجوية المفجعة، التي أودت بحياة فريقه الأول في كولومبيا أثناء سفره إلى هناك لخوض نهائي نفس البطولة في 2016.

وحصد النادي البرازيلي المتواضع بطاقة تأهله للبطولة في الموسم المقبل؛ إثر تغلبه على منافسه باهيا، خارج الديار، بهدف نظيف سجله لاعبه ويلينغتون باوليستا، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة السابعة والثلاثين وقبل الأخيرة من الدوري البرازيلي.

وتأهل تشابيكوينسي إلى كأس سودأمريكانا بعد مباراة مثيرة كاد باهيا أن يدرك خلالها هدف التعادل من ركلة جزاء تصدى لها اللاعب إدغار جونيور في الدقيقة الـ55 من اللقاء، ولكن تسديدته ارتدت من عارضة المرمى.

