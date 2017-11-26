منتخب سيدات الدنمارك يتوصل لاتفاق مع الاتحاد حول المستحقات وظروف العمل

قال الاتحاد الدنماركي لكرة القدم إنه توصل لاتفاق جماعي مع لاعبات منتخب السيدات الوطني للعبة الشعبية يتعلق بالمستحقات المالية وظروف العمل، في أعقاب خلاف بين الطرفين تسبب في رفض اللاعبات خوض مباراة في تصفيات كأس العالم أمام السويد في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وأشار الاتحاد الدنماركي في بيان إلى أن لاعبات المنتخب سيحصلن، بمقتضى الاتفاق الجديد، على زيادة بنسبة 180% في الأجور والمنح والامتيازات والاستثمارات المتاحة لهن حاليًا إلى جانب حصولهن على بعض المزايا والحوافز الأخرى.

وأضاف كيم هولبرغ، المسؤول في الاتحاد في البيان: “نحن سعداء لأنه ومن خلال الاتفاق الجديد سيكون بوسعنا تأمين استثمارات أكبر حجمًا وكذلك تأمين استمرار تطور كرة القدم النسائية في الدنمارك خلال السنوات الأربع المقبلة”.

وخسرت سيدات الدنمارك أمام هولندا صاحبة الأرض 4-2 في نهائي بطولة أوروبا 2017 في أغسطس آب الماضي.