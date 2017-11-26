لاعبون برازيليون ينظمون بطولة “دوري أبطال المثليين” (صور)

نظم بعض اللاعبين المثليين في العاصمة البرازيلية رو دي جانيرو، دوريًا لكرة القدم أطلقوا عليه “دوري أبطال المثليين”، أمس السبت.

وقسم اللاعبون أنفسهم لمجموعة فرق في ملعب خماسي، حتى وصلوا لمرحلة النهائيات وتوج فريق منها بالبطولة.

وفي هذا التوقيت نفسه من كل عام تشارك أندية الدوري الإنجليزي في حملة لدعم حقوق المثليين، وارتدى قادة الأندية شارة ملونة بألوان قوس قزح المعبر عن دعم المثليين.

وكانت الفيفا عاقبت البرازيل بغرامة قدرها 35 ألف فرنك سويسري لهتافات جماهيرها المناهضة للمثلية في مباراة أمام باراغواي.

وبدّلت لجنة الانضباط في الفيفا موقفها في هذه المسألة، منذ كأس العالم 2014 عندما قررت عدم معاقبة الاتحاد المكسيكي لكرة القدم بعد هتافات جماهيره المناهضة للمثلية، والموجهة ضد حراس مرمى الفرق المنافسة.