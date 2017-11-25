مازيمبي الكونغولي يتوج ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية للمرة الثانية على التوالي

توج فريق مازيمبي الكونغولي بلقب بطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الأفريقية) للمرة الثانية على التوالي، اليوم السبت، عقب تعادله سلبيًا مع مضيفه سوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي في إياب الدور النهائي.

وكان مازيمبي قد فاز بمباراة الذهاب 2 / 1 ليتوج باللقب بفوزه بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 2 /1.

واضطر فريق مازيمبي لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد شونجو كاباسو في الدقيقة 82، وأنهى سوبر سبورت المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ثوسو فالا في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وكان مازيمبي قد تأهل لهذا الدور بعدما تصدر المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، ثم تغلب على هلال الأبيض 7 / 1 في دور الثمانية بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، قبل أن يهزم الفتح الرباطي المغربي في الدور قبل النهائي 1 / صفر في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

في حين صعد سوبر سبورت لهذا الدور بعد أن احتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط ، ثم تعادل في دور الثمانية مع زيسكو يونايتد الزامبي 2 / في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، لكنه صعد للدور قبل النهائي مستفيدًا من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين ، ليتغلب في الدور قبل النهائي على الأفريقي التونسي 4 / 2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.