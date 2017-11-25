مونشنغلادباخ ينهي صحوة بايرن ميونخ.. تعرف على ترتيب الدوري الألماني

تلقى فريق بايرن ميونخ أول خسارة له تحت قيادة يوب هاينكس وسقط أمام مضيفه بروسيا مونشنغلادباخ 1 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثالثة عشر من الدوري الألماني.

وشهدت أيضًا هذه الجولة تعادل بروسيا دورتموند مع شالكه 4 / 4 وفوز باير ليفركوزن على آينتراخت فرانكفورت 1 / صفر وفرايبورج على ماينز 2 / 1 ولايبزغ على فيردر بريمن 2 / صفر وأوجسبورغ على فولفسبورغ 2 / 1.

وأنهى بروسيا مونشنغلادباخ الشوط الأول متقدمًا بهدفين نظيفين سجلهما ثورجان هازارد من ركلة جزاء في الدقيقة 39 وماتياس جينتير في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني قلّص بايرن ميونخ الفارق بهدف سجله أرتورو فيدال في الدقيقة 74.

ورفع غلادباخ رصيده إلى 24 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف شالكه فيما توقف رصيد بايرن ميونخ عند 29 نقطة في صدارة الترتيب.

وفي المباراة الثانية، عاد فريق شالكه من بعيد وانتزع تعادلًا مثيرًا من مضيفه بروسيا دورتموند بعد أن حوّل تأخره بأربعة أهداف نظيفة إلى تعادل 4 / 4.

وانتهى الشوط الأول بتقدم بروسيا بأربعة أهداف نظيفة سجلها بيير إيمريك أوباميانغ في الدقيقة 12 وبينجامين ستامبولي لاعب شالكه بالخطأ في مرماه في الدقيقة 18 وماريو جويتزه في الدقيقة 20 ورافاييل جوريرو في الدقيقة 25.

الدوري الألماني | بروسيا مونشجلادباخ 1 – 0 بايرن ميونخ هدف اول مونجلادباخ ( د39 هازارد ) pic.twitter.com/u5ZtGzsplD — AHDAF (@AHDAFMEDIA10) November 25, 2017

وفي الشوط الثاني، انتفض فريق شالكه وسجل أربعة أهداف عن طريق جويدو برجشتالر في الدقيقة 61 وأمين حارث في الدقيقة 65 ودانييل كاليوري في الدقيقة 86 ونالدو في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وأنهى دورتموند المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد أوباميانغ في الدقيقة 73.

الدوري الألماني | بروسيا مونشجلادباخ 2 – 0 بايرن ميونخ هدف الثاني مونشجلادباخ ( د44 جينتر ) pic.twitter.com/6xPbr3CHYT — AHDAF (@AHDAFMEDIA10) November 25, 2017

ورفع شالكه رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث كما رفع بروسيا دورتموند رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس.