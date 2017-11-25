ميسي: رحيل نيمار أفاد برشلونة دفاعيًا.. ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان الأفضل حاليًا

اعتبر المهاجم الأرجنتيني الدولي الشهير ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، أن رحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا عن صفوف برشلونة أفقد الفريق “قدرات هجومية رائعة”، ولكنه “خدم” الناحية الدفاعية في أداء الفريق، حيث أصبحت الناحية الدفاعية أكثر تنظيمًا الآن.

وقال ميسي، في مقابلة نشرتها صحيفة “ماركا” الإسبانية الرياضية، اليوم السبت: “رحيل نيمار عن صفوف الفريق دفعنا إلى تغيير طريقة لعب الفريق. فقدنا قدرات هجومية رائعة، ولكن هذا أيضًا صب في مصلحة الدفاع”.

وأوضح: “أصبحنا الآن أكثر قوة في وسط الملعب.. نلعب الآن بنظام أكثر وهذا يجعلنا أفضل في الناحية الدفاعية”.

وكان نيمار ترك برشلونة في صيف هذا العام، وانتقل إلى باريس سان جيرمان في صفقة تاريخية، حيث سدد النادي الفرنسي الشرط الجزائي في عقد اللاعب والبالغ 220 مليون يورو ليصبح اللاعب الأغلى في التاريخ.

وجاء نشر المقابلة اليوم بالتزامن مع توقيع اللاعب رسميًا على تجديد عقده مع برشلونة حتى 2021، كما يأتي بعد يوم واحد من فوز ميسي بالحذاء الذهبي الذي يُقدم لأفضل هداف في بطولات الدوري الأوروبية.

ووصف ميسي الأزمة الحالية لفريق ريال مدريد المنافس التقليدي العنيد لبرشلونة بأنها “كبوة عابرة”.

كما وصف فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي بأنهما الأقوى في أوروبا حاليًا.

وأوضح ميسي: “مانشستر سيتي أحد أقوى الفرق في الوقت الحالي مثل باريس سان جيرمان، حتى الآن، أكد الفريقان أنهما الأقوى، ولكن المشوار لا يزال طويلًا للغاية.. ولا أستبعد ريال مدريد من الصورة لمعرفتي بقوته، وأيضًا للتجارب السابقة، حتى وإن لم يقدم الفريق حاليًا النتائج الجيدة”.