الخيارات الهجومية صداع في رأس مدرب فرنسا قبل كأس العالم

سيكون على ديدييه ديشان مدرب فرنسا اتخاذ بعض القرارات الصعبة حول اختياراته الهجومية، عندما يعلن تشكيلة بلاده، المشاركة في كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا، مع وجوده من بين المرشحين للقب.

وفازت فرنسا باللقب مرة واحدة، على أرضها في 1998، بفضل دفاع حديدي ومهارات زين الدين زيدان، أكثر من اعتمادها على المهاجمين، لكن هذه المرة، مثل بطولة أوروبا 2016، ستعتمد على الخط الأمامي.

ومع وفرة الاختيارات في الهجوم، ربما يغيب أنطوني مارسيال أو كينغسلي كومان عن النهائيات، في الفترة من 14 يونيو وحتى 15 يوليو.

ومن المرجح أن يشارك كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان للمرة الأولى في كأس العالم، كما يبدو أن أوليفييه جيرو ضمن مكانه، حيث يتألق دائمًا مع منتخب بلاده.

وربما ينضم إليه في الرحلة إلى روسيا ألكسندر لاكازيت زميله في آرسنال.

ويحظى ديشان، الذي تولى المسؤولية بعد بطولة أوروبا 2012، وقاد الفريق إلى دور الـ 8 في كأس العالم 2014، ونهائي بطولة أوروبا العام الماضي، بوجود مجموعة مذهلة من المهاجمين الرائعين.

ويمكنه أيضًا الاعتماد على خط وسط لا يقهر، خاصة نغولو كانتي لاعب تشيلسي، وبول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد، وهما يقدمان أداءً مذهلًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

لكن الدفاع هو ما يسبب القلق مع غياب محتمل لبنغامين ميندي، الذي يعتقده البعض الموهبة الأبرز في مركز الظهير الأيسر منذ غياب بيسنتي ليزارازو الفائز بكأس العالم، بسبب إصابة خطيرة في الركبة.

ورغم كل ذلك واجهت فرنسا صعوبة في التأهل حيث لم تحجز مكانها رسميًا سوى في الجولة الأخيرة.

وقال ديشان: “لا نستطيع التحكم في الأمور على مدار مباراة، ولم نتحكم في الكرة جيدًا خلال التصفيات. ولم نسبب المشاكل للمنافسين، فمن المهم أن يتعلم الفريق ذلك”.

وأضاف “طموحنا كبير، لكن لو نظرنا إلى المنتخبات الأخرى فمنتخبان في أوروبا (البرتغال وألمانيا) يتقدمان علينا، وآخر في أمريكا الجنوبية (البرازيل)”.