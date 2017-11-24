حكم جديد بتشديد العقوبة ضد العداء الجنوب أفريقي بيستوريوس

قضت محكمة الاستئناف في جنوب أفريقيا اليوم الجمعة بتشديد عقوبة السجن ضد العداء الأولمبي مبتور الساقين أوسكار بيستوريوس من 6 إلى 13 عامًا و5 أشهر بتهمة قتل صديقته.

وكان الادعاء العام قد استأنف الحكم أوائل هذا الشهر، قائلًا إن العقوبة المفروضة على بيستوريوس بسبب قتل صديقته مخففة للغاية.

وذكر القاضي ويلي سيريتي اليوم الجمعة: “لقد تم قبول الطعن، وصدر الحكم على المدعي عليه بالسجن لمدة 13 عامًا و5 أشهر” وسط شهقات مسموعة من الحاضرين في قاعة المحكمة.

ويبلغ الحد الأدنى للعقوبة في جرائم القتل بجنوب أفريقيا 15 عامًا.

في عام 2015، أدين العداء بيستوريوس (30 عامًا) بتهمة بقتل عارضة الأزياء، ريفا ستينكامب، في عيد الحب، في قضية نالت اهتمامًا واسعًا في جنوب أفريقيا والعالم بأسره.

وذكر الادعاء أن إعاقة بيستوريوس لا يتعين أن تكون عاملًا لتخفيف العقوبة وأن الرياضي، الذي كان يبكي دائمًا خلال المحاكمة، لم يظهر ندمًا حقيقيًا، لكن بدلًا من ذلك كان يشعر بالأسف على نفسه وأعرب عن أسفه بسبب تصرفاته.

ويؤكد العداء الجنوب أفريقي، المعروف باسم “عداء الشفرات”، أنه كان يعتقد أن ستينكامب شخص غريب، عندما أطلق النار عليها، من خلال باب الحمام.

وهذه المرة الثانية التي يستأنف فيها الادعاء.

وكان بيستوريوس قد أُدين في بادئ الأمر بالقتل العمد، لكن هذا تغيّر إلى القتل في الاستئناف.

وكان بيستوريوس، الذي كانت ساقاه مبتورتين بسبب عيب خلقي قد حظي بشهرة دولية، بعد أن أصبح أول عداء مبتور الساقين يتنافس في الألعاب الأولمبية عام 2012.