لقاء شالكه الفرصة الأخيرة أمام بيتر بوش مدرب بروسيا دورتموند

عندما جاء الهولندي بيتر بوش إلى ألمانيا، بداية الموسم الحالي، مدربًا لبروسيا دورتموند، تعهد بتقديم كرة قدم هجومية جميلة، لكن بقاءه في منصبه، قد يكون على المحك؛ إذا أخفق في تحقيق الفوز، بعد غد السبت، في قمة وادي الرور، على غريمه شالكه، في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

وارتفعت أسهم بوش وسمعته، في مستهل الموسم، عندما نجح دورتموند في تحقيق ستة انتصارات، في أول سبع مباريات في الدوري.

وساعد أداء الفريق، المعتمد على التمريرات السريعة والهجمات المرتدة الخاطفة، في احتلاله صدارة الترتيب، متفوقًا على حامل اللقب بايرن ميونيخ.

لكن سرعان ما اهتز أداء الفريق، وبدأت نتائجه في التراجع.

وتقهقر ترتيب الفريق، من موقع الصدارة الذي كان يحتله قبل أسابيع قليلة فقط، إلى المركز الخامس، بعد أن خسر أربع مباريات، في آخر خمسة لقاءات في الدوري، كما اهتزت ثقة الفريق؛ عقب فشله في تحقيق أي فوز، منذ سبتمبر أيلول الماضي.

ولم ينجح بيير إيميريك أوباميانغ، هداف الفريق، في هز الشباك في الدوري، منذ منتصف أكتوبر تشرين الأول، كما اختلفت صورة خط ظهر الفريق المتماسكة، ووقعت أخطاء عديدة؛ بسبب عدم التنسيق والتفاهم بين المدافعين، وحارس المرمى رومان بوركي.

ومن بين هذه الأخطاء، ما وقع في مباراة توتنهام هوتسبير، الثلاثاء الماضي، وهو ما مكن الفريق الإنجليزي، من تحويل تراجعه بهدف، إلى فوز 2-1؛ ليقصي دورتموند من دوري أبطال أوروبا.

ويتوجب على دورتموند، الذي وصل إلى نهائي دوري الأبطال في 2013، أن يكافح من أجل ضمان الظهور في الدوري الأوروبي، وهي البطولة الثانية قاريًا، لكن قبل ذلك، عليه أولاً أن يواجه شالكه، في قمة محلية، غاية في القوة والأهمية.

وقال بوش، الثلاثاء الماضي، عقب الخسارة أمام توتنهام: “عندما تكون في فريق كبير مثل دورتموند، يتعين عليك تحقيق الفوز.. وإذا لم يحدث هذا لفترة من الوقت، فإن الضغوط عليك تتزايد”.

وأضاف بوش، الذي لم يحقق فريقه أي انتصار في دوري أبطال أوروبا، في خمس مباريات، حتى الآن: “لهذا السبب، فإن مباراة قمة الرور أمام شالكه، في غاية الأهمية.. أعتقد أن هذه المباراة جاءت في وقتها تمامًا بالنسبة لنا؛ من أجل تصحيح الأوضاع.. جميع اللاعبين، خاصة الذين قضوا وقتًا طويلاً مع الفريق، يعرفون مدى أهمية هذه المباراة”.

لكن بوش، يدرك تمامًا، أن أمامه وقتًا لا يزيد على عدة أيام، من أجل رفع كفاءة لاعبي الفريق، وإعادتهم لطريق الانتصارات.

وأوضح بوش: “الفريق يعاني من تراجع الثقة بالنفس، في الوقت الراهن.. إنه أمر طبيعي، عندما تفشل في تحقيق الفوز، لمثل هذه الفترة الطويلة”.

أما شالكه، الذي حقق الفوز في أربع، من آخر خمس مباريات، فإنه يحقق تفوقًا على كافة المستويات.

وصعد شالكه، ليحتل المركز الثاني في جدول الترتيب، برصيد 23 نقطة، متفوقًا على دورتموند بثلاث نقاط، ومتأخرًا بست نقاط عن بايرن ميونيخ، المنفرد بالصدارة.

وسيحل بايرن ميونيخ ضيفًا على بروسيا مونشنجلادباخ، صاحب المركز الرابع، بينما يستضيف رازن بال شبورت لايبزيغ، الذي يحتل المركز الثالث برصيد 23 نقطة، فيردر بريمن، بعد غد السبت.