ألمانيا تحتفظ بصدارة التصنيف العالمي والسنغال تتفوق أفريقيًا

خلت المراكز الخمسة الأولى في قائمة تصنيف المنتخبات الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس، من أي تغييرات.

ويتصدر منتخب ألمانيا التصنيف برصيد 1602 نقطة، يليه المنتخب البرازيلي برصيد 1483 نقطة، ثم المنتخب البرتغالي برصيد 1358 نقطة، ثم المنتخب الأرجنتيني في المركز الرابع برصيد 1348 نقطة، ويحل المنتخب البلجيكي في المركز الخامس برصيد 1325 نقطة.

وجاء منتخب إسبانيا في المركز السادس برصيد 1231 نقطة، ثم منتخب بولندا في المركز السابع برصيد 1209 نقاط، يليه منتخب سويسرا في المركز الثامن برصيد 1190 نقطة، يليه منتخب فرنسا في المركز التاسع برصيد 1183 نقطة، وأخيرًا منتخب تشيلي في المركز العاشر برصيد 1162 نقطة.

ولن تكون النسخة الحالية من تصنيف الفيفا مؤثرة خلال قرعة مونديال روسيا 2018، التي تجرى في الأول من كانون الأول/ديسمبر المقبل، حيث سيعتمد “الفيفا” على النسخة الماضية من التصنيف التي صدرت في الـ16 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي خلال القرعة.

وخارج قائمة المنتخبات العشرة الأوائل، قفز المنتخب الدنماركي سبعة مراكز محتلًا المركز الثاني عشر؛ بعد تأهله للمونديال عبر الملحق الأوروبي.

كما تقدم منتخب السويد سبعة مراكز متقدمًا إلى المركز الثامن عشر؛ بعد تأهله للمونديال عبر الفوز في الملحق الفاصل على إيطاليا.

وتقدم منتخب إيطاليا مركزًا واحدًا إلى المركز الرابع عشر، وتراجعت إنجلترا ثلاثة مراكز إلى المركز الخامس عشر.

وظلت روسيا مستضيفة المونديال في المركز الخامس والستين، وهو أدنى مركز بين جميع المنتخبات الـ32 المتأهلة للمونديال.

وتصدر منتخب السنغال تصنيف المنتخبات الأفريقية بعد تقدمه للمركز الـ23 في أفضل مركز له في تاريخه.

وتقدم المنتخب السنغالي تسعة مراكز؛ ليتصدر تصنيف قارة أفريقيا متفوقًا على المنتخب التونسي صاحب المركز السابع والعشرين، والمنتخب المصري صاحب المركز الحادي والثلاثين، علمًا بان المنتخبات الثلاثة صعدت لمونديال روسيا 2018.

وتراجع منتخب الإمارات مركزًا في التصنيف العالمي؛ ليحتل المركز الـ73 عالميًا.