لأسباب مالية.. إقصاء موناكو من دوري أبطال أوروبا يصنع أفراح باريس سان جيرمان

تأهل فريق باريس سان جيرمان لدور الـ16 منذ الجولة الرابعة من دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا فيما أقصي فريق موناكو رسميا بعد الجولة الخامسة ليبقى الفريق الباريسي ممثلاً وحيدًا لكرة القدم الفرنسية.

ونظرا لحاجة الفريق الباريسي للمال في موسم تميز في بدايته بشراء لاعبين هما البرازيلي نيمار والفرنسي كليان مبابي بمبلغ سيصل إلى 400 مليون يورو، فإقصاء موناكو يصب في فائدته لكونه سيكون الفريق الفرنسي الوحيد الممثل في الدور القادم.

وربح باريس سان جرمان الموسم الماضي حوالي 55 مليون يورو رغم إقصائه في دور 16 أمام برشلونة مقابل 64 مليونًا لموناكو لكنه ضمن هذا الموسم عدم منافسة أي فريق فرنسي على حقوق النقل التلفزيوني في الأدوار القادمة وهو ما قد يمنحه مالًا أكثر.

ويأمل باريس سان جيرمان في التقدم أكثر في دوري الأبطال، كون ذلك يصب في مصلحته وقد يجني ضعف ما جناه الموسم الماضي في حال بلوغه نصف النهائي أو النهائي.

وفي الموسم الماضي استفاد يوفنتوس من إقصاء الفرق الإيطالية حيث خرج نابولي من دورالـ16 وكسب أكثر من 100 مليون يورو وهو مبلغ لم يكسبه ريال مدريد المتوج باللقب الذي جمع 81 مليون يورو بسبب استمرار برشلونة لدور ربع النهائي وأتلتيكو مدريد لنصف النهائي.