مبابي يتلقى هدية غريبة من زملائه في سان جيرمان (فيديو)

تعرض المهاجم الفرنسي الشاب، كيليان مبابي، لموقف حرج من زملائه في باريس سان جيرمان، حيث أهداه زملاؤه هدية عيد الميلاد قبل موعدها بوقت كبير، لكن المفاجأة أن الهدية كانت عبارة عن “قناع دوناتيلو”.

وتلقى مهاجم موناكو السابق هدية من زملائه في غرفة خلع الملابس الخاصة بالنادي الفرنسي، وجاءت عبارة عن صندوق عليه علامة “ديور” الشهيرة، لكن عند فتحها وجد المهاجم الشاب (19 عامًا) قناعًا للسلحفاة الشهيرة ضمن البرنامج التلفزيوني الشهير “سلاحف النينغا” والخاصة بدوناتيلو.

وبدأ كل شيء عندما تم تشبيه مبابي بشخصية “دوناتيلو” في مسلسل سلاحف النينغا، ومنذ ذلك الحين انتشر هذا الاسم بين لاعبي الفريق، حيث أطلقوا عليه هذا اللقب.

وبدا القائد تياغو سيلفا يضحك من المفاجأة عندما ارتدى مبابي القناع بالفعل، وكذلك بسبب ردة فعل المهاجم الفرنسي الشاب على الهدية التي توقع أن تكون ثمينة وباهظة الثمن.

وتألق مبابي في موسمه الأول مع النادي الباريسي، حيث سجل أربعة أهداف وصنع مثلها في أول ثماني مباريات يخوضها مع الفريق في الدوري الفرنسي، فضلًا عن هدفين في دوري أبطال أوروبا خلال أربع مباريات، ضَمِنَ خلالها الفريق التأهل إلى دور الستة عشر.